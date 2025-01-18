Что действительно происходит в Покровске: фоторепортаж из фронтового города

В городе чувствуется, что расстояние до передовых подразделений вражеской армии стало меньше.

Российская оккупационная армия приблизилась к Покровску Донецкой области, однако, несмотря на заявления некоторых политиков, город находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщил фоторепортер Ян Доброносов, опубликовав в субботу, 18 января, фоторепортаж из фронтового города на своей странице в Facebook.

По его словам, в Покровске чувствуется, что расстояние до передовых подразделений вражеской армии стало меньше.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Люди, которые до сих пор остались в городе, чаще задирают головы вверх — смотрят, нет ли над ними дронов.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

"Лишь через час пребывания в городе видел один фпв и, скорее всего, один Мавик", — отметил фоторепортер.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Ян Доброносов заметил, что город выглядит ужасно – разрушенные здания, минимум людей на улицах, поваленные деревья вокруг и слышны постоянно взрывы.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Но, уверяет он, ребята из Сил обороны делают все, чтобы удержать Покровск.

Напомним, вечером в пятницу, 17 января, народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что российские оккупационные войска вошли в город Покровск Донецкой области.

Читайте также: