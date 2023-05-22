Что делать, если не цветут пионы

Если пионы постоянно плохо цветут или вообще не цветут несколько лет, пора бить тревогу. Почему пионы не цветут, советы, что нужно делать, чтобы вернуть цветение – в материале ТСН.ua.
Неправильный выбор места посадки
Тщательно подбирать место посадки для пиона важно потому, что "проживать" на одном месте и, соответственно, цвести или не цвести он будет много лет.
- Пион предпочитает солнечное место, даже пара часов ежедневной тени влияет на его цветение. Важно для пиона также, чтобы он был защищен от постоянных ветров и сквозняков.
- Почва для пиона должна быть слегка щелочная и обязательно хорошо дренированная, застой воды, близкое залегание грунтовых вод также отрицательно сказывается на растениях, корни растения загнивают и в таком случае ему не до цветения.
- В то же время недостаток влаги и питания также угнетает пион – не нужно размещать его в зоне корневой системы деревьев.
- Не стоит также сажать пионы ближе чем 1,5 м к стенам зданий. В жару пионы будут страдать от перегрева, зимой и весной – от снега и избытка талой воды.
Пион посажен или пересажен неправильно
Грамотная посадка (или пересадка) пиона – еще один залог хорошего их цветения, поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно.
Для посадки выбирайте деленки без трещин, наростов, следов повреждений, пятен непонятного цвета. На растении должны быть 2-4 почки и как минимум 2-3 светлых придаточных корня длиной более 5 см. Яма для посадки должна быть не менее 60 на 60 см. В яме должен быть дренаж, а сверху плодородная смесь, лучше всего перемешать садовую землю, пару ведер компоста или перегноя, 200 г суперфосфата и 300-400 г золы. Пион нужно сажать на такую глубину, чтобы над верхней почкой находился слой земли 5-7 см. Когда почки станут выше поверхности почвы, на них могут негативно влиять весенние заморозки и летняя жара, тогда их нужно будет подкопать – углубить яму и опустить в нее растение вместе с комом земли.
Пиону не хватает питательных веществ
Весной и летом, в период вегетации пионы обязательно нужно подкармливать. Это можно не делать только в первые несколько лет после посадки пиона, и то при условии, если в посадочной яме было достаточно удобрений. Если не подкармливать пионы, бутоны не будут закладываться, и те, которые образуются, не смогут полностью раскрываться.
Корневую подкормку нужно провести трижды:
- первую корневую подкормку (подсыпать под растение азотные и калийные удобрения) проводят, как только проклюнутся красные ростки,
- вторую подкормку минеральными или органическими удобрениями можно провести в период бутонизации, обязательно удобрения вносить после дождя или полива,
- третью подкормку калием и фосфором проводят через 2 недели после цветения, когда формируются почки обновления.
Но нужно помнить, что лучше недодать пиону минеральных удобрений, чем внести слишком много, особенно это касается азота, который наращивает зеленую массу в ущерб цветению.
Для хорошего цветения пион раз в месяц нужно подкармливать внекорневым способом – опрыскивать или поливать из лейки раствором комплексного минерального удобрения.
Необязательно покупать магазинное удобрение, его можно приготовить из хлеба. Черный хлеб нарезать на небольшие ломтики, подсушить. 10-литровое ведро заполнить подсушенным хлебом на две трети объема, залить водой так, чтобы она закрывала содержимое. Прижать сухари тарелкой или крышкой, чтобы хлеб не всплывал на поверхность и киснул. Такое ведро со смесью поставить в теплое место на неделю. Приготовленную закваску разводят водой в пропорции один к одному. Подкормка пионов закваской из хлеба весной и летом даст отличные результаты в виде цветущих и здоровых растений.
Пиону не хватает влаги
Больше поливать пион нужно весной в период бутонизации, когда закладываются почки обновления, и всегда в сухую жаркую погоду. Поливать нужно в круговой зоне пиона, на расстоянии 20-40 см от центра. Чем старше куст, тем больше должен быть этот круг у полива.
Садоводы советуют выкапывать круговую канавку вокруг куста глубиной около 10 см, в которую наливать воду. На одно растение при поливе тратится 3-4 ведра воды. Как и для других культур, поливать пионы лучше утром или вечером, когда нет солнца. А вот опрыскивать их в период бутонизации и цветения не стоит. Это испортит внешний вид цветков и даже может способствовать заражению растения серой гнилью.
Помните также, что чем старше становится куст пиона, тем слабее он цветет. Поэтому желательно раз в 8-10 лет омолаживать растение, выкапывать, делить так, чтобы на каждой деленке было по 3-4 почки, и рассаживать.
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