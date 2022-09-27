"Что для них самое большое сокровище?": оккупанты украли унитаз из отделения почты на Харьковщине и смастерили ящики для стиральных машин (фото, видео)

После освобождения одного из населенных пунктов Харьковщины от оккупантов сотрудники отделения "Новой почты" обнаружили, что российские захватчики украли унитаз.

В одном из деоккупированных населенных пунктов Харьковской области российские оккупационные войска украли унитаз из отделения "Новой почты".

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты" в Twitter.

"Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое… Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?", — говорится в сообщении.

Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели такое…



Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище? pic.twitter.com/Hm213VbkzE — Новая почта (@NP_official_ru) September 27, 2022

Кроме того, стало известно, что оккупанты смастерили большие ящики для украденных стиральных машин.

Напомним, что российские оккупанты продолжают терроризировать местное население на оккупированной территории Херсонщины.