"Что для них самое большое сокровище?": оккупанты украли унитаз из отделения почты на Харьковщине и смастерили ящики для стиральных машин (фото, видео)

После освобождения одного из населенных пунктов Харьковщины от оккупантов сотрудники отделения "Новой почты" обнаружили, что российские захватчики украли унитаз.
В одном из деоккупированных населенных пунктов Харьковской области российские оккупационные войска украли унитаз из отделения "Новой почты".
Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты" в Twitter.
"Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое… Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?", — говорится в сообщении.
Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели такое…— Новая почта (@NP_official_ru) September 27, 2022
Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище? pic.twitter.com/Hm213VbkzE
Кроме того, стало известно, что оккупанты смастерили большие ящики для украденных стиральных машин.
Напомним, что российские оккупанты продолжают терроризировать местное население на оккупированной территории Херсонщины.
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