Что для Украины означает решение ЕС начать переговоры о вступлении: ответ Подоляка

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал ключевые моменты после решения ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной.

Европа развеяла надежды России на то, что Украину оставят один на один в ее борьбе против РФ.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем X(Twitter).

По его словам, решение ЕС окончательно начать переговоры о вступлении с Украиной:

Развеивает надежды России на то, что Европа откажется от Украины и перестанет ее поддерживать;

Разрушает миф о неготовности Европы жестко отстаивать свои ценности и принципы;

Сводит на нет ставку России на то, что Украина останется один на один с Россией;

Указывает на главный итог сегодняшнего дня — Украина во всех смыслах возвращается в Европу как ее немаловажная и незаменимая часть.

"Всегда нужно бороться за справедливый финал. И результат обязательно будет. Так же, как будет физически и юридически справедливый результат в войне", — написал Подоляк.

Напомним, 14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение победой Украины и победой всей Европы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Решение о начале переговоров с Украиной! Как удалось это сделать???

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