Что добавить к паске, как ее хранить, чтобы она долго не черствела

Что делать, чтобы паска долго не черствела, как дольше сохранить ее свежей, читайте в материале ТСН.ua

Рассказываем, что добавлять в паски во время приготовления, чтобы они подольше оставались свежими, делимся секретами, как их лучше хранить, чтобы они не зачерствели.

Советы кондитеров, что нужно делать во время приготовления паски, чтобы она долго не черствела

Для того, чтобы паска и любая дрожжевая выпечка дольше оставалась свежей, лучше использовать муку высшего сорта – в ней содержится большое количество клейковины.

Дольше остаться свежей поможет пасхе сливочное масло в составе теста.

Чтобы выпечка быстро не черствела, тесто каждый раз, когда оно подходит, нужно вымешивать руками – так оно насыщается кислородом.

Срок хранения выпечки также продлевает содержание инвертного сахара или меда в тесте.

Шеф-повара советуют, чтобы паска дольше хранилась свежей и не черствела, к тесту следует добавить несколько граммов водки или спирта.

Хорошо выпеченная паска сохраняется дольше, но не пересушивайте ее во время выпечки. Температура выпечки паски зависит от того, насколько подросло тесто. Если тесто хорошо подросло, паску можно печь при высокой температуре, около 200 градусов, если нет – выпекать дольше и при меньшей температуре. В электродуховке паску следует выпекать при температуре 180 градусов, в газовой печи — 200-220 градусов. Полкилограммовую паску следует печь не менее часа, 200-300-граммовую — пол часа.

Глазурь на паске не дает выпечке подсохнуть и дольше оставляет ее свежей и рыхлой.

Как хранить паску, чтобы она дольше оставался свежей

Готовую паску можно хранить в холодильнике или морозильной камере. Но она должна быть герметично упакована.

И еще один способ сохранить пасхальный хлеб мягким и свежим – положить в емкость, где он хранится, ломтик яблока, небольшой кусочек почищенного сырого картофеля или каменной соли.

Не рекомендуется хранить паску вместе с ржаным хлебом, поскольку она пропитывается его запахом и может потерять свой вкус.

Как освежить паску

Если же паска подсохла, ее можно освежить. Для этого следует слегка смочить паску водой, завернуть во влажную чистую салфетку. Поместить завернутую паску в какую-нибудь емкость, например, кастрюлю и поставить в разогретую духовку на 10 минут.

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