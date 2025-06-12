Что еще можно успеть посадить в июне: список культур и благоприятных дат

Что сажать в июне 2025 года / © Freepik

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По состоянию на середину июня в Украине продолжается период теплой, стабильной погоды. Однако ближе к концу месяца прогнозируется жара и риск засухи. Это влияет на выбор культур для высадки — одни любят прохладу, другие лучше растут в разогретой почве.

Что сажать в середине июня (с 10 по 20 число)

Огурцы (повторный посев) — для августовско-сентябрьских урожаев.

Кабачки, цукини, патиссоны — в открытый грунт, если нет заморозков.

Базилик, майоран — теплолюбивые пряности, которые процветают на солнце.

Брокколи (для осени) — через рассаду или прямой посев.

Поздняя морковь — идеальна для зимнего хранения.

Что сажать в конце июня (с 20 по 3 число)

Конец месяца принесет жару и риск засухи. В этот период лучше высаживать засухоустойчивые культуры: кукурузу, вьющуюся фасоль, цикорий, эндивий. Для осеннего сбора стоит высеять кольраби и савойскую капусту на рассаду.

Что не стоит сажать в июне

Не рекомендуется в июне сажать картофель — из-за высоких температур возможно гниение или болезни, в частности фитофтороз. Также нежелательно сеять томаты из семян (только рассадой) и горох — ведь он плохо переносит жару.

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Благоприятные даты для посева в июне

Благоприятными днями для посева считаются 12-14, 17, 18, 21 и 22 июня. Неблагоприятными — 15, 16 и 24-26 июня.

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