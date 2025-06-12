- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 279
- Время на прочтение
- 1 мин
Что еще можно успеть посадить в июне: список культур и благоприятных дат
В июне 2025 года погода разделится на две фазы: стабильное тепло и жаркий конец месяца. Что сажать, чтобы не остаться без урожая?
По состоянию на середину июня в Украине продолжается период теплой, стабильной погоды. Однако ближе к концу месяца прогнозируется жара и риск засухи. Это влияет на выбор культур для высадки — одни любят прохладу, другие лучше растут в разогретой почве.
Что сажать в середине июня (с 10 по 20 число)
Огурцы (повторный посев) — для августовско-сентябрьских урожаев.
Кабачки, цукини, патиссоны — в открытый грунт, если нет заморозков.
Базилик, майоран — теплолюбивые пряности, которые процветают на солнце.
Брокколи (для осени) — через рассаду или прямой посев.
Поздняя морковь — идеальна для зимнего хранения.
Что сажать в конце июня (с 20 по 3 число)
Конец месяца принесет жару и риск засухи. В этот период лучше высаживать засухоустойчивые культуры: кукурузу, вьющуюся фасоль, цикорий, эндивий. Для осеннего сбора стоит высеять кольраби и савойскую капусту на рассаду.
Что не стоит сажать в июне
Не рекомендуется в июне сажать картофель — из-за высоких температур возможно гниение или болезни, в частности фитофтороз. Также нежелательно сеять томаты из семян (только рассадой) и горох — ведь он плохо переносит жару.
Благоприятные даты для посева в июне
Благоприятными днями для посева считаются 12-14, 17, 18, 21 и 22 июня. Неблагоприятными — 15, 16 и 24-26 июня.
Ранее мы рассказывали, чем подкормить розы в июне, чтобы пышно цвели до глубокой осени.