Что еще не поздно посадить на огороде в середине июля: зелень, овощи, бобовые

Июль – середина лета. Хотя главные работы на огороде уже сделаны, есть много культур, которые можно и нужно высаживать в июле, и даже в августе. Рассказываем в материале ТСН.ua, какие культуры высаживать в июле, в конце лета и как это лучше сделать, чтобы получить хороший урожай.

Как посеять салатные культуры летом

В первую очередь, можно высаживать самые разные салатные культуры – салат, латук, кресс-салат, рукколу. Именно эти культуры начинают высевать ранней весной, ведь они холодостойкие, семена их всходят уже при 6-8°С, а всходы легко переносят последние заморозки. Так же хорошо они будут расти летом и осенью. Чтобы иметь зелень, семена можно высевать каждые две недели. Собирать урожай можно на любой стадии, максимальное количество зелени кресс-салата, например, можно получить при августовских посевах.

При посеве нужно выбирать сорта салатов, среди них весенние, летние и осенние. Именно летние и осенние лучше перенесут июльскую жару. При июльском посеве, особенно если лето жаркое, важно поддерживать нужный полив. Иначе при недостатке влаги салаты начинают горчить.

Как высеять укроп в июле

Укроп так же можно высевать с весны каждые 10-15 дней вплоть до осени. Лучше всего он растет на хорошо разрыхленных плодородных почвах с хорошим освещением. Ростки укропа появляются через 13-18 суток после посева, растения развиваются очень быстро. А если семена перед посевом 2-3 дня вымочить в воде, всходы появятся быстрее. Летом укроп нужно хорошо поливать, потому что при недостатке влаги листья укропа, как и у салата, мельчают и грубеют.

Выращивание шпината в июле

Почти все время, как только начинает таять снег, можно сеять и шпинат. С марта по июль шпинат сеют для использования зрелых листьев, до середины августа – ради молодых. Посев производят с интервалом 20-30 дней. Для июля выбирают сорта, устойчивые к стеблеванию. Их семена высевают с конца июля до середины августа, чтобы растения до морозов успели образовать небольшую розетку листьев.

Как посадить свеклу летом

Специалисты советуют высаживать свеклу трижды за сезон. Весной – для летнего потребления; в июне — для получения больших корнеплодов, предназначенных для зимнего хранения, и в июле, как раз чтобы иметь и молодую свеклу осенью. Чтобы ускорить рост свеклы, ее следует посадить на узких грядках, так свекла растет быстро, кроме того, выращивание рассадой сокращает срок созревания корнеплодов.

Фасоль – посадка в июле

В начале июля также можно еще раз посеять кустовую фасоль раннеспелых сортов. Даже если погода помешает получить хороший урожай нежных стручков, фасоль, как и другие бобовые – отличный сидерат.

Какую капусту можно посадить в июле

Сажать капусту в июле также можно без потери урожая. Главное при этом – правильно подобрать сорт и четко следовать рекомендациям по уходу. Лучшим вариантом для июльской посадки являются ранние сорта, срок созревания которых после высадки составляет не более 45-55 суток. Разновидности с более продолжительным вегетационным периодом летом сажают только в южных регионах, где тепло осенью держится дольше.

В число наиболее популярных видов капусты, пригодных для высадки в середине июля, входят восточные культуры – пекинская и китайская.

Известны несколько разновидностей восточной капусты: китайская, не образующая кочана, пекинская кочанная (кочаны овальной и округлой формы) и полукочанная. Все они имеют относительно короткий период вегетации. У ранних сортов он составляет 50-60 дней, что позволяет получить за один сезон два урожая. Но при выращивании пекинской и китайской капусты следует учитывать ее чувствительность к продолжительности светового дня. Если день короткий – 12–14 часов, то происходит рост листьев и завязывание кочана. При более длительном освещении – 16–18 часов – начинается необратимое формирование цветоноса и, как следствие, полностью теряется урожай.

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