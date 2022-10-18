Что есть, чтобы было вкусно, полезно и сытно, если нет электричества и газа: советы диетологов

После массированных ракетных обстрелов территории Украины власти просят украинцев ограничить использование электроэнергии. Также возможны аварийные отключения. Поэтому следует уже сейчас подумать, какие продукты выбрать для приготовления блюд и как хранить еду теплой.

Об этом для LIGA.Life рассказали диетологи Татьяна Лакуста и Ольга Гордиевич.

Можно ли есть без вреда для здоровья при таких условиях

Конечно. Здоровый рацион возможен и без света. Здесь главное запомнить и использовать несколько правил:

К каждому приему пищи добавлять зелень, овощи или фрукты – они являются источниками клетчатки, которая обеспечивает длительное ощущение сытости и помогает поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта. Большинство даже не нуждается в термической обработке, а потому аварийные выключения света не помешают. Не забывайте о белках – нужно употреблять не только жиры и углеводы, но и белки. Они ведь являются одним из основных строительных материалов организма. Конечно, рыбное или мясное блюдо приготовить без света и газа невозможно, поэтому лучше перейти на кисломолочные продукты, а также растительные альтернативы — семена, орехи, бобовые. Их готовить не нужно. Следите за информацией на упаковке – лучше выбирать те продукты, в состав которых входит как можно меньше соли, сахара и глутамата настроения (E621).

Как отмечает Ольга Гордиевич, когда нет светлых суток или даже больше, часто правила здорового питания начинают отходить на второй план. Вместо этого включается механизм самосохранения. Поэтому лучше выбирать питательную пищу с большим количеством углеводов, которая легко готовится и дает много энергии.

Список продуктов, которые всегда нужно иметь под рукой

Список продуктов, которые всегда нужно иметь под рукой / Фото: Pexels

Диетологи отмечают, что основой рациона должны оставаться:

Белки – можно приобрести консервы сардин, тунца или скумбрии в собственном соку, консервированные бобовые (чечевица, фасоль, нут).

– можно приобрести консервы сардин, тунца или скумбрии в собственном соку, консервированные бобовые (чечевица, фасоль, нут). Жиры – существует пища, которая надолго дает организму чувство сытости и дарит запас энергии. Это орешки, арахисовая паста, растительное масло, семена, оливки, печень трески консервированная, сало, твердые жиры.

– существует пища, которая надолго дает организму чувство сытости и дарит запас энергии. Это орешки, арахисовая паста, растительное масло, семена, оливки, печень трески консервированная, сало, твердые жиры. Углеводы – некоторые крупы можно просто залить горячей водой (кус-кус, овсяные хлопья), а также источником углеводов являются хлебцы и хлеб.

– некоторые крупы можно просто залить горячей водой (кус-кус, овсяные хлопья), а также источником углеводов являются хлебцы и хлеб. Клетчатка – разнообразные фрукты и овощи. Их можно длительно хранить даже без холодильника. И большинство из них не нуждаются в термической обработке — яблоках, груше, болгарском переце, томатах, огурцах, моркови, сливах, капусте и т.д. Можно сочетать свежие овощи с квашеными, сушеными, вялеными.

Татьяна Лакуста также советует приобрести пресервы селедки, которые являются прекрасной альтернативой консервам. Однако их нужно съесть как можно скорее, особенно когда нет возможности хранить в холодильнике.

Ольга Гордиенко напоминает также и о кисломолочных продуктах. Их можно хранить в подвале или на балконе, ведь на улице температура воздуха становится все ниже. Йогурты, сыры и кефир помогут обогатить ваш ежедневный рацион белками. А вот обычное молоко лучше заменить ореховым. Оно отличается более длительным сроком годности.

Чтобы добавить калорий и сделать блюдо более питательным, можно добавить мед. А еще он не столь капризен к условиям хранения.

Татьяна Лакуста также предложила украинцам несколько вкусных и питательных сочетаний:

запаренную гречку можно сочетать с салатом из моркови, капусты, фасоли и приправить растительным маслом, добавить твердого сыра и сардины или тунца;

можно также запарить кус-кус, взять твердый хлеб, твердый сыр и печень трески, соединить их с салатом из свеклы, капусты и моркови, который лучше заправить растительным маслом;

вареное яйцо прекрасно сочетается с консервированной сардиной или селедкой.

Следует запастись сублимированной пищей. Например, сегодня можно найти в супермаркетах разные супы, борщ, гречневую кашу с грибами или мясом, гороховые и нутовые супы и т.д. Однако такие продукты лучше оставить к тому времени, когда другой альтернативы у вас не будет. Смесь можно заливать даже холодной водой. Однако в этом случае она будет дольше разбухать.

Ольга Гордиенко советует подумать и о сухих завтраках, граноле, засушенном хлебе, лапше быстрого приготовления, протеиновых батончиках, коктейлях. В экстремальных условиях ими можно перекусить.

Как сделать так, чтобы блюдо оставалось теплым

Как сделать так, чтобы блюдо оставалось теплым / Фото: Pexels

Выключение света происходит по графику. Поэтому любые блюда можно приготовить заранее. К примеру, отварить картофель в мундирах, яйца, фасоль. Эти блюда будут наслаждаться даже холодными.

Как рассказывает Ольга Гордиенко, открытые пироги кош с рыбной или мясной начинкой или творожные или овощные запеканки могут стать отличными вариантами. В одном блюде вы сможете соединить жиры, белки, клетчатку и углеводы. А еще их можно подавать прохладными. На вкус блюда это никак не влияет.

Если вы приготовили блюдо и хотите сохранить его теплым, следует уменьшить его теплоотдачу. Татьяна Лакуста советует проверенный бабушкин метод – завернуть кастрюлю в несколько слоев ткани. А чтобы закрепить результат, можете добавить еще и пласт из термопакетов.

Можно приобрести термосы для еды. Они бывают разных размеров и могут даже продаваться сразу с принадлежностями. Если вы, например, отварили картошку, можно оставить его в термосе.

Как объясняет Ольга, теплая пища более приятна для работы желудочно-кишечного тракта и слизистой. А в холодное время года она еще помогает поддерживать иммунитет.

Можно использовать мультиварку с ее режимом "подогрев" или оставлять блюдо в разогретой духовке. Особенно, если вы знаете, что через час-два выключат свет. По возможности можно приобрести туристическую газовую горелку. С его помощью можно будет вскипятить несколько литров воды. Это поможет облегчить приготовление блюд и сделать себе тёплый чай.

Если вы приобрели себе домашнее фондю, но редко им пользовались, можете доставать из ячейки. Дополнительно нужно приобрести сухой спирт. Сырное фондю – теплое блюдо, которое можно сочетать с хлебом, фруктами, овощами.

А жители частного сектора могут дополнительно готовить еду на мангалах, кострах, печи. Здесь можно готовить комплексные блюда и совмещать мясо, каши и овощи.