Правильное питание: есть пять ошибок, которые допускают почти все / Pexels

Что есть, чтобы не болеть: пять основных ошибок и рекомендации экспертов

Что есть, чтобы не болеть: пять основных ошибок и рекомендации экспертов

Многое зависит от того, как организовано ежедневное питание человека. И здоровье в первую очередь. Поэтому нужно беречь его смолоду и не истощать организм разнообразными диетами, а сразу перейти к правильному питанию. ТСН.ua рассказывает о пяти основных ошибках, которые часто совершают те, кто только решил питаться здоровой пищей.

Как рассказала врач-диетолог, основательница Академии Долголетия Dr. Skytalinska, Оксана Скиталинская для издания «НВ», существует пять основных факторов, которые очень важны для здоровья человека и правильного функционирования органов и тканей. И новички, которые только думают перейти на правильное питание, часто совершают в них ошибки.

Правильное питание и пять основных ошибок

Готовят еду неправильным способом

Если вы любите жареную, приготовленную на гриле к румяной корочке или сильно запеченную пищу, следует сразу отказаться от этой привычки. Хотя сразу вы и не увидите никаких проблем со здоровьем, однако такие блюда негативно влияют на работу клеток, нагружают систему детоксикации организма. Правильное питание начинается с тушеной, вареной и легко запеченной пищи. А чтобы она лучше смаковала, не забывайте о разнообразных соусах (горчице, йогурте, кисло-сладких), а также пряных травах.

Добавляют мало клетчатки в свой рацион

Многие современные продукты, к которым мы привыкли (хлеб, крупы быстрого приготовления, макароны) содержат малое количество пектинов (растворимой клетчатки) и пищевых волокон. Основой правильного питания является самое ежедневное потребление клетчатки. Ведь ее дефицит приводит ко многим проблемам. В частности, запоров, дисбиозов, воспаления кишечника, дивертикулярной болезни и даже рака кишечника.

Едят большое количество концентрированных сладостей

Правильное питание: одна из ошибок - есть большое количество сладостей / Pexels

Одно дело, если вы раз в неделю нравитесь домашним кексом или яблочным пирогом и занимаетесь при этом физической активностью, и совсем другое, когда ежедневно выпиваете бутылку сладкого газированного напитка, едите конфеты и мало двигаетесь. Чрезмерное потребление сахара отрицательно влияет на ткани. А если добавить сюда разнообразные булочки, получится еще избыток углеводов. Он стимулирует образование жира в печени, а дальше повреждает сосуды, почки, нервные волокна.

Дефицит минералов и витаминов

Они являются регуляторами протекания практически всех биохимических процессов в организме. У каждого человека есть свои личные особенности организма. В течение суток на них влияют разные факторы. Поэтому, если вас интересует правильное питание, нужно добавить в свой рацион такие регуляторы. К продуктам, богатым витаминами и минералами, относятся: фрукты, овощи, зелень, ягоды.

Потребляют разные жиры без разбора

Сегодня в модных журналах и различных интернет-изданиях можно найти информацию об использовании растительных масел и их положительном влиянии на организм человека. Однако в правильном питании следует помнить, что увеличение количества растительного масла в рационе приводит к усилению процессов окисления жиров. Ведь любое масло является рафинированным продуктом, который нужно употреблять не более 1-2 столовых ложек в день. И лучше заменить ее жиром, входящим в другие продукты. Например, яичных желтков, орехов, рыбы или семян.

Правильное питание и рекомендации меню в день

Правильное питание и рекомендации меню в день / Pexels

Завтрак

Начало дня следует начать с каши (рисовая, овсяная, гречневая), к которой можно добавить сухофрукты, орехи. Если вы спешите, можете съесть натуральный йогурт или приготовить бутерброд с сыром и авокадо.

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Перекус в полдень

Согласно правильному питанию перекус должен быть легким. Поэтому отлично подойдут фрукты (банан, яблоко, апельсин) или горстка орехов.

Обед

Он должен состоять из редкого блюда, основного блюда (мясо или каша), гарнира и овощного салата.

Ужин

Рекомендуется не нагружать желудок в позднее время суток, поэтому остановите свой выбор на небольшом куске куриного мяса или вареной рыбе. Маленькая порция сыра тоже станет хорошим вариантом.