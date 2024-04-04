"Что эта маленькая тв**ь творит!": военный армии РФ показал, как украинский дрон уничтожает их танк (видео)

Так, военная армия РФ показала, как украинский дрон-камикадзе прямо на его глазах добивает один из российских танков на Донетчине. Вражеской машине не удалось участвовать в штурме уже уничтоженной колонны российских войск.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Россияне показали, как дрон ВСУ уничтожает их танк

"Был танк — нет танка"

На кадрах видно, как российское железо разлетается на куски и очень ярко пылает. Восхищаемся работой наших бойцов!

"Был танк – нет танка. Эта тв**ь маленькая вот что творит! От него (танка – ред.) вообще ничего не осталось", – констатировал расстроенный солдат РФ.

Ранее украинские воины показали, как наземные дроны прокладывают мины прямо под носом у россиян.

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