Что интересного есть в "Москва-Сити", что он так часто попадает под атаки БПЛА: ответили в ГУР

Эти атаки оказывают негативное влияние на настроения россиян и авторитет Путина, считают в ГУР.

В здании "Москва-Сити" расположены учреждения, планирующие военные преступления против Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, 23 августа.

По его словам, это учреждения спецслужб, офисы и министерства.

"Эти благородные неизвестные летающие объекты направляются исключительно на те объекты и учреждения, которые вовлечены в геноцидную войну современной России против Украины. А также другие учреждения, которые привлечены в реализации, планировании, контроле и совершении этой войны и военных преступлений", – сказал Юсов.

Он добавил, что эти атаки оказывают негативное влияние на настроения россиян и авторитет Путина.

"Помимо целей и военных результатов данных операций, это и общественное настроение, информационный эффект, позиция рашистов на международном рынке вооружений и многие другие факторы. В частности, авторитет Путина перед его вероятными союзниками или государствами, еще поддерживающими контакты с ним", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 23 августа в Москве и области снова слышны взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один беспилотник попал в здание "Москви-Сити", а второй якобы сбил ПВО.

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