Что из арестованных активов выставят на продажу после яхты Медведчука: глава АРМА ответила

Глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами Елена Дума рассказала, что из арестованных активов выставят на продажу после яхты Медведчука.

Об этом Дума сказала в эфире телемарафона 16 ноября.

"Могу сейчас открыть немного завесу о том, что следующими мы рассматриваем воздушные суда. Один из таких самолетов находится в Канаде, Торонто. Некоторые находятся в международном аэропорту Лейпцига. Есть замок во Франции, есть элитная недвижимость в Лондоне. Есть много автомобилей, среди которых более 150 имеют русский след", - отметила глава АРМА.

Ранее Кабмин принял механизм, позволяющий АРМА продать арестованную яхту Медведчука стоимостью 200 млн евро.

Напомним, Виктор Медведчук имел в собственности 92-метровую яхту Royal Romance, которая входит в пятерку самых больших яхт мира. Примерная стоимость – около $210 млн. В марте 2022 года хорватская полиция арестовала яхту, а 11 апреля суд передал ее АРМА.

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