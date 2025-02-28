Что изменилось в правилах выезда для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов: объяснение ГПСУ

Пересечь границу могут только те, кто имеет соответствующие документы и подпадает под определенные категории.
Мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, больше не будут выезжать за границу через систему "Шлях". Министерство инфраструктуры и областные военные администрации больше не будут вносить их данные в систему и не будут принимать решение о выезде.
Об этом сообщила ГПСУ.
Пересечь границу могут только те, кто имеет соответствующие документы и подпадает под определенные категории:
- забронированные на период мобилизации;
- непригодные к службе по состоянию здоровья;
- многодетные отцы;
- мужчины с ребенком до 18 лет, если жена служит или они самостоятельно воспитывают ребенка;
- лица с инвалидностью;
- водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.
"Просим обратить внимание и учитывать при планировании пересечения границы", — говорится в сообщении ГПСУ.
Напомним, в Украине изменились правила пересечения границы для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов.
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