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Что изменилось в правилах выезда для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов: объяснение ГПСУ

Что изменилось в правилах выезда для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов: объяснение ГПСУ

Выезд мужчин, перевозящих гуманитарные грузы: что изменилось / Фото: ТСН.ua

Пересечь границу могут только те, кто имеет соответствующие документы и подпадает под определенные категории.

Мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, больше не будут выезжать за границу через систему "Шлях". Министерство инфраструктуры и областные военные администрации больше не будут вносить их данные в систему и не будут принимать решение о выезде.

Об этом сообщила ГПСУ.

Пересечь границу могут только те, кто имеет соответствующие документы и подпадает под определенные категории:

  • забронированные на период мобилизации;
  • непригодные к службе по состоянию здоровья;
  • многодетные отцы;
  • мужчины с ребенком до 18 лет, если жена служит или они самостоятельно воспитывают ребенка;
  • лица с инвалидностью;
  • водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.

"Просим обратить внимание и учитывать при планировании пересечения границы", — говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, в Украине изменились правила пересечения границы для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов.

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