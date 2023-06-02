Что изменилось в Украине с 1 июня: новые тарифы, железнодорожные маршруты и повышение пенсий

С 1 июня украинцев ожидает повышение тарифов на электроснабжение, доплаты для пенсионеров, дополнительные железнодорожные маршруты и новые правила оформления документов для граждан с оккупированных территорий.

ТСН.ua собрал основные нововведения.

Повышение тарифов на электричество

В Украине с 1 июня повысили тариф на электроэнергию. Это связано с тем, что стране необходимы средства для восстановления инфраструктуры после российских обстрелов.

Министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Известно, что новый тариф составит 2,64 гривны/кВт-ч.

Что будет с субсидиями

После роста тарифа на электроэнергию в Украине граждане будут в дальнейшем получать субсидии, которые будут покрывать эту возросшую стоимость, сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По ее словам, на сегодняшний день субсидии получают 2,2 млн домохозяйств, еще 1,3 млн — получают льготы. После роста тарифов на электроэнергию ожидаются новые обращения за государственной помощью.

"Будут новые обращения и новые граждане, которые почувствуют, что их доходов не хватает, чтобы покрывать жилищно-коммунальные услуги, будут обращаться. Мы работаем над упрощением механизма издания субсидий как офлайн так и онлайн", — рассказала Марчак.

Она заверила, что деньги на субсидии у государства есть. Так, в бюджете было предусмотрено 37 млрд. грн. на субсидии и льготы. Эта помощь будет покрывать возросшую стоимость электроэнергии.

"Все те граждане, которые уже получают субсидии, им фактически вообще не придется ничего делать, потому что субсидии для них повысятся автоматически", — сообщила замминистра.

Увеличение размера пенсий

Доплаты получат пенсионеры, перерасчет пенсий которым был произведен раньше. В апреле перерасчет был произведен для работающих пенсионеров. В июне они смогут получить повышенные выплаты сразу за 3 месяца — апрель, май, июнь, потому что уплаченные взносы из заработной платы поступают в ПФУ с опозданием.

Пенсии перечисляются работающим пенсионерам в случае:

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 года имели 24 месяца страхового стажа.

Если они отработали менее 24 месяцев, однако от назначения или предварительного перерасчета пенсии уже прошло 2 года.

Размер повышения пенсий после перерасчета для каждого пенсионера разный, зависит от страхового стажа и от заработка.

Дополнительные железнодорожные маршруты

С 1 июня польская железная дорога запустила дополнительные рейсы в Украину – начал курсировать еще один поезд из Варшавы во Львовскую область, сообщает Управление транспорта и связи Львовской ОГА.

Так, польская железнодорожная компания SKPL запустила рейсы из Варшавы в Раву-Русскую. Ежедневно в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

Расписание движения:

отправление с вокзала "Варшава-Восточная" планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина – в 16:00;

прибытие в Раву-Русскую — в 20:15 (по киевскому времени).

Пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля в Украине смогут воспользоваться другими рейсами "Укрзалізниці".

Новые правила оформления документов

2 июня вступает в силу закон, вносящий изменения в правила оформления ряда документов. Так, граждане, зарегистрированные на временно оккупированной территории или территории боев, могут оформить и обменять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, по месту обращения.

Украинцы, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, могут зарегистрировать место жительства без снятия с регистрации в месте своего проживания.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 2 июня. Рассказываем, сколько стоят доллар, евро и злотый.

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