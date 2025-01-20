Что изменится для автомобилистов с 4 февраля: главные детали

Для граждан внедряют усовершенствованную систему онлайн регистрации услуг.
В Украине с 4 февраля 2025 введут обновленную тестовую онлайн-регистрацию для всех услуг. МВД использует поэтапный подход, обеспечивающий непрерывное обслуживание граждан.
Об этом пишет "Автотема".
"Продолжаем работать над усовершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему", — рассказали в МВД.
В центрах, где проходит тестирование, заработает новая система, тогда как в других сервисных центрах временно продолжит действовать предыдущая версия.
Регистрация на услуги будет работать так
- До 1 февраля запись осуществляется по предварительной версии.
- После 4 февраля – через новую систему е-записи.
Сообщается, что тестирование стартовало 14 января в 52 сервисных центрах, а в Броварах система уже работает.
Напомним, ранее мы писали о списке подержанных автомобилей, которые эксперты не рекомендуют покупать.
Читайте также: