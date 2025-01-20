Что изменится для автомобилистов с 4 февраля: главные детали

В Украине с 4 февраля 2025 введут обновленную тестовую онлайн-регистрацию для всех услуг. МВД использует поэтапный подход, обеспечивающий непрерывное обслуживание граждан.

Об этом пишет "Автотема".

"Продолжаем работать над усовершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему", — рассказали в МВД.

В центрах, где проходит тестирование, заработает новая система, тогда как в других сервисных центрах временно продолжит действовать предыдущая версия.

Регистрация на услуги будет работать так

До 1 февраля запись осуществляется по предварительной версии.

После 4 февраля – через новую систему е-записи.

Сообщается, что тестирование стартовало 14 января в 52 сервисных центрах, а в Броварах система уже работает.

Напомним, ранее мы писали о списке подержанных автомобилей, которые эксперты не рекомендуют покупать.

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