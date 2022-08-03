Что изменится для украинцев в августе: военное положение, прогноз курса доллара, цен на топливо другое

Что ждет украинцев в августе — вероятно продолжение военного положения, будет ли продлен карантин, антибиотики по электронному рецепту, прогноз курса доллара, цен на топливо, завершение Национального мультипредметного тестирования другое — в материале ТСН.ua

Военное положение, скорее всего, будет продлено

Военное положение и всеобщая мобилизация действует до 23 августа 2022 года.

Военное положение предусматривает возможность, в частности, введения комендантского часа и пропускного режима, запрета проведения массовых мероприятий, проверки вещей и документов, конфискации имущества для нужд обороны с компенсацией владельцам, нарушение права на тайну переписки и телефонных разговоров.

Вероятно, Рада продлит срок действия военного положения, прогнозируемый срок завершения войны, который озвучил министр обороны Украины Алексей Резников — конец этого года.

Будет ли продлен карантин через коронавирус

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, до 31 августа продлено действие чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19. До этой даты правительство должно упразднить или продлить карантин. В мае в связи с российским вторжением ряд противоэпидемических норм в Украине был смягчен. В частности, отменено применение уровней эпидемической опасности в разных регионах Украины, было приостановлено отстранение от работы работников, не сделавших прививку от коронавируса, а масочный режим стал рекомендованным. Также было отменено требование иметь СOVID-сертификат для использования услуг ресторанов, спортзалов, заведений культуры, для разнообразных поездок.

Антибиотики по электронному рецепту

Внедрение электронных рецептов на антибиотики из-за войны войны с Россией в Украине перенесли с апреля на август. С 1 августа в Украине начали выписывать электронные рецепты на антибиотики.

До конца года в некоторых аптеках препараты начнут отпускать при наличии электронного рецепта, то есть переход на электронные рецепты будет происходить постепенно. Те аптеки, которые уже работают с электронной системой здравоохранения, будут выдавать е-рецепты на антибиотики. Остальные аптеки могут выписывать по-прежнему бумажные рецепты. В течение переходного периода учреждения должны подготовиться к переходу на выдачу рецептов исключительно по электронному рецепту. Постепенно на всех территориях Украины начнет действовать только электронный рецепт.

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Для получения рецепта необходимо обратиться к врачу, не обязательно семейному. Техническая возможность выписки рецептов будет доступна медикам как государственных учреждений, так и частных, рецепт сможет назначить врач любого уровня медицинской помощи и специализации – терапевт, хирург, стоматолог и т.д.

Заведение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Если заведение, в которое вы обратились, пока не работает с ЕСОЗ, врач выпишет бумажный рецепт. В больницах медицинских заведениях, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях врач сможет выписать на антибиотики бумажный рецепт.

Купить антибиотик по рецепту можно будет в течение 30 дней с момента его назначения.

Завершение основной сессии Национального мультипредметного тестирования и регистрация для участия в специальной сессии

10 августа 2022 завершается основная сессия Национального мультипредметного тестирования (НМТ), которая началась еще 16 июля. В августе также пройдет дополнительная сессия НМТ, регистрация на которую завершилась 18 июля.

Для того чтобы принять участие в дополнительной сессии НМТ, необходимо

1-10 августа – предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте.

до 12 августа получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования.

16-20 августа – принять участие в дополнительной сессии НМТ.

Поступающие, которые не смогли зарегистрироваться для участия в ВНО в основной и дополнительный периоды, получат возможность сделать это во время специального периода.

Для этого поступающим необходимо:

12 — 15 августа сформировать регистрационную карточку на сайте УЦОКО.

25 – 30 августа выбрать населенный пункт для составления НМТ на персональной странице.

05 – 07 сентября подтвердить на персональной странице намерение принять участие в тестировании и выбрать населенный пункт, наиболее близкий к месту пребывания в период проведения специальной сессии.

Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100-200 баллов будет размещена на Информационных страницах участников тестирования:

основной сессии – до 12 августа 2022 года,

дополнительной сессии – до 21 августа 2022 года,

специальной – до 19 сентября 2022 года.

Помощь для внутренне перемещенных лиц

В августе внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат получать денежную помощь от государства. Украинцам со статусом ВПЛ, вернувшихся домой, выплаты перестанут поступать.

На помощь в размере 2 тысяч гривен (для лиц от 18 лет), или 3 тысяч гривен (для лиц с инвалидностью и детей) могут рассчитывать:

граждане, перемещенные на территории, где ведутся активные боевые действия;

ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

Что будет с долларом: прогноз экспертов

По мнению председателя Совета Национального банка Украины Василия Фурмана, гривна должна усилиться в ближайшие несколько недель. Согласно прогнозам, она будет колебаться около официального фиксированного курса для безналичного рынка – 36,6 гривны за доллар. "Нацбанк не дает прогнозов по курсу гривны. Это было до войны и тем более сейчас. Я могу только опираться на мнение очень многих экспертов, которые даже не работают в НБУ", — объяснил он. Фурман подчеркнул, что курс, который мы видим в обменниках сегодня – спекулятивный.

В августе наличный курс гривны может укрепиться и развернуться ближе к официальному, который установил Нацбанк, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Произойти это может в ближайшие недели. Ажиотажный спрос на валюту, преимущественно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара.

Экономический эксперт Тарас Козак считает, что макроэкономически доллар в Украине переоценен. Эксперт не советует сейчас покупать валюту украинцам, напротив, "я бы советовал воспользоваться моментом и продавать валюту по этому курсу".

Прогноз экспертов цен на топливо

После того, как Национальный банк Украины на 25% поднял официальный курс гривны к доллару, стоимость дизеля на украинских АЗС, по мнению экспертов, может существенно возрасти. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что сжиженный газ может стабилизироваться на цене 30 грн за литр, дизтопливо будет стоить 60-63 гривны, бензин в пределах 55-57 гривен.

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, цена дизельного горючего может вырасти даже до 70 гривен и больше литра. "Вероятнее всего, украинские власти попытаются за счет девальвации гривны хотя бы частично закрыть дефицит госбюджета-2022, а также помочь экспортерам. Но традиционно за все это заплатит население, поскольку вслед за курсом валюты взлетят и цены на импортные товары, в частности резкое ослабление гривны приведет к росту цен на горючее".

Электронные накладные для бизнеса

С августа 2022 г. запланирован обязательный переход на электронные товарно-транспортные накладные (ТТН) для общей группы товаров (в случае, если грузополучателем является юрлицо), в тестовом режиме они начали работать еще с 1 апреля 2021 года. По подсчетам Мининфраструктуры, нововведение сэкономит 90% времени и более 500 миллионов гривен на печатании и отправке ТТН. Что касается запуска е-ТТН для специальных групп товаров, в частности, спирта и алкогольных напитков, нефтепродуктов, хлеба, молока, то в планах он состоится не ранее 2023 года.

В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги

В Киеве ст 2 августа 2022 года наземный общественный транспорт должен останавливаться на время воздушной тревоги, пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия, сообщает Киевская городская государственная администрация. "Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения".

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