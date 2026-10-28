Что изменится для украинцев от 1 ноября: все о мобилизации, пенсиях и тарифах

Изменения от 1 ноября

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С 1 ноября 2026 года в Украине вступает в силу ряд новых правил и ограничений, о которых следует узнать заранее. Изменения коснутся бронирования работников, государственных выплат, посылок из ЕС, банковских тарифов и комендантского часа в Донецкой области.

ТСН собрал все подробности об изменениях от 1 ноября.

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Мобилизация в Украине в ноябре — что известно о военном положении

Верховная Рада Украины приняла законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующие законопроекты под №16182 и №16183 в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский.

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Законы вступят в силу в 05:30 31 октября 2026 и будут действовать до 29 января 2027-го.

Бронирование по новым правилам — изменяющееся с 1 ноября

Кабинет Министров Украины 26 октября сообщил об обновлении правил бронирования работников критически важных предприятий.

Основные изменения предполагают:

95% бронирование для энергетики и ОПК. Предприятия топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов могут забронировать до 95% работников.

100% бронирование для производственников и ремонтников. Специалистов, привлеченных непосредственно к производству, оборонным заказам или аварийно-ремонтным работам, будут бронировать полностью.

Обновление критериев. Правительство создало Координационный центр для пересмотра требований к критичности компаний. При проверке действующий статус предприятий не будут отменять.

Условие полного бронирования. Компании смогут забронировать весь персонал, выполняя мобилизационные задания и добровольно отправляя часть работников на службу. Подробные правила объявят до 1 декабря.

Пакет школьника — что нужно знать

1 ноября истекает срок приема заявок на выплату единовременной государственной помощи «Упаковщик школьника» в размере 5 000 грн. Деньги предназначены для родителей или опекунов детей, которые пошли в первый класс в 2026 году.

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Если в семье два первоклассника, выплата предоставляется на каждого ребенка. Подать заявление можно онлайн в приложении «Действие», а средства зачисляются на специальную карточку «Действие.Карточка Забота».

Пенсия и субсидия от 1 ноября

По информации Пенсионного фонда Украины, общего повышения пенсионных выплат в ноябре не запланировано. Однако пенсионерам будут автоматически начислять ежемесячные возрастные надбавки:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Обращаться в ПФУ для этого не нужно. В случае перехода к следующей возрастной категории выплачивается разница между суммами (например, по достижении 75 лет доплата возрастет на 156 грн). Главное условие — общая сумма пенсии со всеми надбавками не должна превышать 10 340,35 грн.

По субсидиям заявки на их получение с начала отопительного сезона можно подать до 30 ноября 2026 года. Большинству домохозяйств помощь перечисляется автоматически. Подавать новое заявление и декларацию через ПФУ следует только в случае изменения состава семьи или имущественного положения.

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Тарифы на газ и свет в ноябре — какой будет коммуналка

По данным компании «Нафтогаз Украины», цена на газ для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Годовой тариф «Фиксированный» действует до 30 апреля 2027 года, поэтому самое начало отопительного сезона не изменит стоимость топлива, хотя общие суммы в квитанциях возрастут из-за объемов потребления.

Цена на электроэнергию для населения также останется без изменений — 4,32 грн за кВтч. Для владельцев домов с электроотоплением будет действовать льготная ставка 2,64 грн за кВт·час за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц. Объемы сверх этого лимита будут оплачиваться по базовому тарифу.

Посылки из ЕС в Украину: какие изменения внедряют

С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительную таможенную пошлину Union Handling Fee в размере 2 евро за каждую товарную позицию в международной отправке.

Как пояснили в Еврокомиссии, новый сбор вводится в соответствии с Регламентом ЕС 2026/2108 и делегированным регламентом C (2026)6694 от 21 сентября 2026 года для покрытия расходов таможенных органов на проверку данных и осмотр товаров. Это решение увеличит расходы покупателей и украинских продавцов, отправляющих товары в ЕС.

Изменения обслуживания в Сбербанке: внедряющие

С 1 ноября 2026 года «Ощадбанк» меняет тарифы: стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты вырастет до 150 грн.

Клиентам рекомендуют проверить наличие неиспользуемых счетов и при необходимости закрыть их или уточнить условия в банке.

Комендантский час в Донецкой области: что изменится

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в Telegram, что с 1 ноября на большинстве подконтрольных территорий области вводится продленный комендантский час — с 16:00 до 11:00.

Исключением остаются Александровское и Черкасское общество, где ограничения будут действовать в предыдущем режиме — с 21:00 до 05:00. Изменение графика принято из-за обострения ситуации безопасности и регулярных обстрелов.

Напомним, 28 октября Верховная Рада поддержала проект Госбюджета на 2027 год в первом чтении. «За» проголосовали 239 депутатов.

Ранее в сентябре депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что в госбюджете не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим.

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