Что изменится для украинцев с 1 сентября: тарифы, выплаты, новая банкнота и правила в школах

Какие изменения ждут украинцев в сентябре / © ТСН.ua

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С 1 сентября украинцев ждет ряд важных изменений, которые коснутся образовательного процесса, социальных выплат и финансовой сферы. Сентябрь принесет обновленные правила для школ и детских садов, рост зарплат и стипендий, а также появление новой банкноты самого крупного номинала.

Что известно о нововведениях — узнайте из материала ТСН.ua.

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Новый учебный год: когда он начнётся и что изменится с 1 сентября

Согласно решению правительства 2026/2027 учебный год в школах продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Организация образовательного процесса и формат работы будут регулироваться местными военными администрациями и учредителями школ с учетом ситуации с безопасностью.

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Конкретную дату проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул каждая школа будет определять самостоятельно решением педагогического совета, поэтому они могут различаться в разных учебных заведениях.

Кроме того, в июне школы по собственному желанию смогут проводить дополнительные занятия и консультации для восполнения пробелов в образовании.

2026/2027 учебный год в школах продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года / © ТСН

В целом сеть образовательных учреждений будет насчитывать 25 242 учреждения, из которых 8 424 школы будут работать в очном формате, 1 306 — в дистанционном, а 2 211 — в смешанном формате, сообщается на Правительственном портале. В первые классы планируется зачислить около 243,3 тысячи детей.

В то же время с 1 сентября 2026 года бесплатное горячее питание станет доступным для учащихся 1–11 классов муниципальных школ, обучающихся в очном или смешанном формате. Правительственная программа охватит около 3 миллионов детей по всей Украине.

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На финансирование проекта в период с сентября по ноябрь 2026 года государство выделяет более 7,4 миллиарда гривен в виде субвенций местным бюджетам. Стоимость одноразового питания на одного ученика рассчитана на уровне 50 гривен для начальных классов и 60 гривен для средней и старшей школы.

В прифронтовых областях будет действовать специальный механизм совместного финансирования питания младших школьников совместно с Всемирной продовольственной программой ООН (35 гривен будет покрывать субвенция, а 15 гривен — ООН).

Итоговый объем средств для каждой общины будет рассчитываться с учетом количества детей, учебных дней и посещаемости.

МОН обновило стандарты школьного образования: что нужно знать

Кабинет Министров Украины обновил четыре государственных стандарта общего среднего образования в целях подготовки системы к переходу на профильное обучение с 1 сентября 2027 года. Для учащихся, начавших обучение по правилам 2011 года, предусмотрен переходный период с сохранением прежних условий.

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Одно из ключевых обновлений касается детей, находящихся за рубежом и на временно оккупированных территориях. Для них ввели учебные планы с компонентом украиноведения, что избавляет от необходимости параллельно осваивать две полные школьные программы. Кроме того, в 7–9 классах добавили два часа на изучение предметов из области гражданского и исторического образования.

Изменения коснулись и инклюзивного образования: отныне уровень поддержки ученика будет определяться его функциональными потребностями, а не медицинским диагнозом.

С 1 сентября стипендии для студентов значительно увеличатся

С 1 сентября 2026 года в Украине существенно вырастут государственные стипендиидля студентов университетов и колледжей. На эти выплаты в бюджете заложено 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Президентская стипендия увеличится вдвое и составит 20 тысяч гривен в месяц для студентов вузов и 15,2 тысячи гривен для учащихся колледжей. Выплату в размере 20 тысяч гривен получат первокурсники, набравшие по каждому предмету НМТ не менее 185 баллов — под этот критерий подпадает около трех тысяч абитуриентов.

Также в 2 раза увеличатся выплаты от Верховной Рады (8,8 тыс. грн для вузов / 6,64 тыс. грн для колледжей) и Кабинета Министров (8 тыс. грн для вузов).

Минимальная академическая стипендия для студентов университетов увеличится с 2 000 до 4 000 гривен, а повышенная — до 5 820 гривен (по отдельным отраслям — до 7 420 грн). В колледжах минимальные выплаты составят 3 020 гривен, а повышенные — 4 394 гривны (отраслевые — до 5 618 грн).

Отдельно предусмотрены льготы для молодежи с прифронтовых и временно оккупированных территорий. Они смогут поступать в вузы по результатам собеседования без ЕГЭ, а при поддержке ООН и ЮНИСЕФ имеют возможность получить гранты на обучение и единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен.

Английский язык станет обязательным в детских садах

С 1 сентября 2026 года английский язык станет обязательной частью программы для детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет). Это нововведение призвано заинтересовать детей, дать им базовые представления о языке и подготовить к школьной программе, поэтому свободного владения английским от дошкольников требовать не будут.

Родителям больше не придется искать отдельные курсы для первичного знакомства ребенка с языком.

Занятия не обязательно будут проводить штатные воспитатели. К образовательному процессу разрешается привлекать школьных учителей, педагогов частных учреждений и индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующую подготовку. Если в населенном пункте не хватит специалистов, уроки будут организовываться дистанционно: дети будут находиться в группе с воспитателем, а преподаватель будет подключаться онлайн.

Коммунальные услуги в сентябре 2026 года: стоит ли ожидать повышения цен

С 1 сентября тарифы накоммунальные услуги для украинцев останутся без изменений. Правительство не принимало решений об их повышении, поэтому цены на электричество, газ и воду осенью сохранятся на прежнем уровне.

Стоимость электроэнергии составляет 4,32 грн за кВт·ч — действие этой фиксированной ставки продлено до 31 октября 2026 года. Льготная цена для домохозяйств с электроотоплением (2,64 грн за кВт·ч на первые 2 000 кВт·ч) вернется с начала отопительного сезона, 1 октября.

В сентябре тарифы на коммунальные услуги в Украине останутся без изменений

Цена на газ для 98% украинских семей, обслуживаемых «Нафтогазом», зафиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр как минимум до апреля следующего года. В целом рыночные предложения других поставщиков колеблются в пределах от 7,96 до 10 грн за куб.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение и в дальнейшем будут различаться в зависимости от региона, поскольку их устанавливают местные водоканалы с учетом собственных затрат.

Повышение зарплат в сентябре 2026 года: кому будут платить больше

В Украине с 1 сентября на 20% повысят заработную плату педагогов, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Как отметил чиновник, повышение зарплат до рыночного и европейского уровня будет происходить постепенно.

Соответственно, после повышения молодые педагоги будут получать выплаты в размере от 12,8 до 17,7 тыс. грн, а опытные педагоги — от 16,9 до 28,5 тыс. грн в месяц.

Кроме того, в сентябре «Укрзализныця» повысит зарплаты более чем 150 тысячам сотрудников. По словам министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника, оклады вырастут на 10–15%.

Наибольшее повышение получат специалисты по дефицитным профессиям: работники, занимающиеся ремонтом подвижного состава, восстановлением поврежденной инфраструктуры и обеспечением железнодорожного движения. Следующий этап поэтапного пересмотра выплат запланирован на 2027 год после январской индексации грузовых тарифов.

Кому повысят пенсию в сентябре

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в сентябре часть украинских пенсионеров начнет получать повышенные выплатыблагодаря возрастным надбавкам.

Пенсионный фонд автоматически начисляет доплаты пенсионерам, достигшим определенного возраста.

Их размер зависит от возрастной категории:

от 70 до 74 лет — до 300 гривен

от 75 до 79 лет — до 456 гривен

от 80 лет — до 570 гривен

Обращаться в Пенсионный фонд и подавать заявление о назначении надбавки не требуется — она начисляется автоматически на основании данных, содержащихся в пенсионном деле.

Право на такую доплату имеют только пенсионеры, общий размер пенсии которых не превышает 10 340,35 гривен.

Отсрочка для педагогов в приложении «Резерв+»

В сентябре в приложении «Резерв+» планируется запустить функциюавтоматического оформления отсрочки от мобилизации для учителей и других педагогов школ. В настоящее время Минобороны проводит бета-тестирование этой услуги.

Получить отсрочку онлайн смогут педагоги, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Благодаря автоматической проверке данных через государственные реестры не потребуется подавать бумажные справки или посещать ЦНАП.

Мобилизация в сентябре: кто может лишиться отсрочки

В Украине во время военного положения и мобилизации мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут получить отсрочку от призыва, но её обязательно нужно официально оформить. Оформить отсрочку можно через приложение «Резерв+» (если все документы находятся в электронных реестрах) или через ЦНАП (если документы в бумажном виде). Только после подтверждения отсрочки военнообязанный не подлежит призыву.

Список категорий граждан, не подлежащих призыву, можно найти ЗДЕСЬ.

Стоит помнить, что отсрочка имеет ограниченный срок действия — обычно 6 или 12 месяцев, а затем её нужно продлевать. В то же время мужчинам, имеющим отсрочку, могут присылать повестки для уточнения военно-учетных данных. Такие повестки не следует игнорировать.

В некоторых случаях даже законно оформленную отсрочку мужчине могут аннулировать. Свой статус могут утратить:

родители многодетных семей, если они не выплачивают алименты,

родители троих детей, если старший ребенок достиг 18-летнего возраста,

мужчины с инвалидностью, если не явились на повторную комиссию или были признаны на ней годными;

студенты, которые закончили текущий уровень образования, взяли академический отпуск или перевелись на заочную форму обучения;

лица, ухаживающие за родственниками, если родственник перестал нуждаться в уходе;

родители ребенка с инвалидностью, если ребенок выздоровел и утратил такой статус.

В сентябре появится банкнота номиналом 2 000 грн

Национальный банк Украины с 4 сентября 2026 года вводит в обращение банкнотуноминалом 2 000 гривен. Появление нового номинала обусловлено экономическими факторами: с 2019 года среднемесячная зарплата в стране выросла втрое, уровень цен удвоился, а объем наличности в обращении превысил 970 млрд грн.

Доля купюр номиналом в тысячу гривен по сумме превысила 55%, что, согласно международным стандартам, свидетельствует о необходимости введения купюр более высокого номинала.

В НБУ подчеркивают, что выпуск новой банкноты является плановой заменой наличных и не повлияет на инфляцию или валютный курс. Дата 4 сентября была выбрана в память о Василии Стусе: в этот день в 1965 году поэт принял участие в правозащитной акции протеста во время премьеры фильма «Тени забытых предков», а в 1985 году погиб в советском лагере.

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