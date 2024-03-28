Что изменится для Украины в случае исчезновения Путина: мнение Буданова

Начальник ГУР Кирилл Буданов выразил мнение, что даже в случае исчезновения Владимира Путина с политической арены ситуация с войной в Украине вряд ли изменится в ближайшее время.

Исчезновение Владимира Путина вряд ли изменит ситуацию с войной. Российское общество стало жертвой пропаганды и ненавидит Украину и коллективный Запад.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Скоро точно ничего не изменится, сразу вам говорю. С резкими изменениями в РФ не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие. Поймите, что они стали действительно жертвами своей же пропаганды. Это произошло, они это, признают, скажем так", – сказал он.

По словам главы ГУР, российское общество запрограммировано на ненависть к коллективному Западу и Украине.

"Даже если сейчас появится человек и скажет: "Знаете, останавливаемся!", даже если все остановилось – эта ненависть еще много лет будет влиять достаточно серьезно на все принятия решений, потому что все они будут исходить из позиций, что они – враги", – добавил начальник ГУР.

Буданов уверен, что России уже не поверят даже если в стране что-нибудь изменится. Для этого нужны годы и работа.

Глава ГУР напомнил ситуацию после Второй мировой войны. "Сейчас же, думаю, мало кто смотрит на немцев, как на врагов. Но прошло время, и все стало нормально. А в 50-х годах трудно было найти человека, который смотрел бы на ФРГ того времени, как на друзей. То есть все проходит с годами. И это непростые процессы", — считает начальник ГУР.

Напомним, ранее издание The New York Times написало, что в России после теракта в "Крокус Сити Холл" усилилась антимигрантская риторика среди населения, что может перерасти в этническую рознь внутри страны.

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