Что изменится после вступления в силу нового закона о мобилизации: объяснение Минобороны

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, какие нормы закона касаются всех мужчин призывного возраста, независимо от их пригодности к военной службе.

В четверг, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла новый закон о мобилизации, который вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Какие изменения почувствуют на себе украинцы после вступления закона в силу, пояснил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Единые новости".

Спикер отметил, что по закону все украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от их статуса военнообязанного, должны носить с собой военно-учетные документы. Право проверять эти документы получат:

представители ТЦК;

пограничники;

полицейские.

Лазуткин добавил, что в течение 60 дней после вступления в силу нового закона военнообязанные должны обновить свои учетные данные в ТЦК.

"Кроме этого будет введен электронный кабинет и также там можно будет обновлять дистанционно свои данные. Если вы женились, если у вас родились дети, если вы сменили место жительства, эти данные можно будет загрузить благодаря этому электронному кабинету. Регистрация в нем добровольная и не обязательная", — объяснил спикер.

В условиях продолжения войны, окончание которой пока невозможно предусмотреть, Лазуткин посоветовал украинцам готовиться к мобилизации заранее. По его словам, для этого стоит позаботиться о своей физической форме, пройти подготовку по тактической медицине и ознакомиться с вакансиями, на которые открыт набор в рамках программы рекрутинга.

Напомним, в NYT написали о возможных последствиях снижения призывного возраста до 25 лет. Опасения по поводу уничтожения целого поколения вызывает то, что в Украине доля мужчин в возрасте от 20 до 30 лет является самой маленькой в истории страны.

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