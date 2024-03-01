Что изменится с 1 марта: законопроект о мобилизации, повестки на улицах и отсрочка от службы

С 1 марта никаких изменений в Законе о мобилизации и Законе о воинской обязанности и военной службе не будет. А это значит, что мобилизация будет производиться по тем же правилам.

Об этом рассказал адвокат Олег Лукьянчиков.

ТЦК и повестки

Никаких изменений на конец февраля не было в плане соблюдения прав граждан при мобилизации. Зеленский сказал, что военные не должны находиться на улице, имея в виду, что ТЦК не должны ходить по улицам, задерживать людей, применять силу. Это сказал верховный главнокомандующий. Но важно, что главнокомандующий сказал, но ничего не изменилось. ТЦК как ходили по улицам, как раздавали повестки, так и продолжают это делать. У меня здесь возникает вопрос: что происходит, если не выполняется устное распоряжение верховного главнокомандующего», – отметил адвокат.

Отсрочка для тех, кто ухаживает за родителями

Также он прокомментировал оформление отсрочки по абзацу 10 в. 23 Закона Украины о мобилизации: “Этот абзац предусматривает отсрочку для ухаживающих за родителями. Мы очень много отсрочок получили на основе того, что у человека было два документа — вывод ЛКК о том, что родитель нуждается в уходе, свидетельство о рождении военнообязанного, как подтверждение того, что это его отец или мать, паспорт, код отца/матери., и ты мог получить отсрочку”.

Лукьянчиков добавил: “Бывало, что начинали говорить, что у тебя нет документов, подтверждающих, что ты присматриваешь. Но в целом отсрочку чаще давали, чем не давали.

“За последние две-три недели мы получили кучу отказов. Ко мне обращаются люди, и я от их имени пишу эти заявления на отсрочку, формирую пакет документов, отправляю адвокатский запрос и мне в ответ на адвокатские запросы приходят следующие слова: не подтверждено, что вы осуществляете уход. Этот ответ приходит из разных областей Украины ”, — сказал адвокат.

По его словам, для того чтобы подтвердить это, просят предоставить акт обследования жилищных условий: “Это тот акт, который составляется, когда человек обращается в управление соцзащиты с целью получить компенсацию. Выдача этого акта человеку не предусматривается. Для меня это означает, что, скорее всего, пришла какая-то разнарядка не давать отсрочку просто при наличии вывода ЛКК о том, что один из родителей нуждается в уходе”.

Хотя когда мы уезжаем из Украины, правила пересечения — в этом случае говорят, что ты должен предоставить заключение ЛКК и свидетельство о рождении. Но это мы говорим о выезде с родителями», – добавил адвокат.

“Создается интересная ситуация, что отсрочку ты получить не можешь, а выехать на этой основе с этими документами можешь. Поэтому я подозреваю, что при выезде с родителями, нуждающимися в уходе, теперь будут требовать еще и акт. Но это мое предположение, которое основывается на ответах, которые мы получаем из ТЦК», — подчеркнул он.

Главные изменения в мобилизации

Лукьянчиков назвал главное, что может измениться в правилах мобилизации с 2024 года — это принятие законопроекта 10449 и 10379: "Один устанавливает правила, другой — ответственность".

“О законопроекте 10449 подано более 4 тысяч правок. Сейчас комитет обрабатывает это. Мы вынуждены констатировать, что они не пошли по сокращенному пути, то есть соблюдают полные сроки. Голосование может быть через 10 дней после предоставления текста законопроекта до второго чтения депутатам. Голосование может состояться не раньше 10 марта, даже 11. Пока комитет даже не обещает в ближайшие дни дать текст законопроекту до второго чтения. Пока они прорабатывают, идут дискуссии», — заметил адвокат.

Комитет не поддерживает идею узаконения дополнительных ограничений на выезд мужчинам из Украины, не поддерживает электронные повестки, электронный кабинет как обязанность человека. У нас есть надежда, что эти моменты, а также блокировка счетов не будут в финальной версии законопроекта”, — добавил он.

Поэтому главным фактором мобилизации в марте будет принятие или непринятие этого законопроекта, резюмировал Лукьянчиков.

Напомним, с 1 марта для того, чтобы мужчине уехать за границу, нужны те же основания и документы, что и до декабря 2023 года. Отсрочка для выезда не требуется.

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