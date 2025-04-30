Что изменится с 1 мая для украинцев: горючее, "Резерв+" и другие нововведения

В мае украинцев ждут важные изменения / © ТСН.ua

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В мае 2025 года украинцев ждут важные изменения, которые повлияют на разные сферы жизни.

О каких нововведениях идет речь — узнайте в материале ТСН.ua

Новые стандарты для светофоров

С 1 мая в Украине светофоры начнут работать по обновленным стандартам. Следовательно, вместо классического зеленого цвета светофоры будут более насыщенными — изумрудными.

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Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий подчеркнул, что это будет касаться только новых объектов или тех, где светофоры вышли из строя.

Также изменения предполагают замену стрелок на линзах — они станут шевронными (такими, которые будут более заметными для водителей — ред.).

Также появятся:

велосипедные светофоры с пиктограммами и разными размерами линз в зависимости от места установки,

комбинированные велопешеходные светофоры

таймеры обратного отсчета

«Замена всех светофоров по стране не предусмотрена. Новый стандарт будет действовать в рамках реконструкции или нового строительства», — отметил Белошицкий.

Кроме того, на светофоре будут устанавливаться кнопки вызова сигнала и звуковые индикаторы для пешеходов.

Изменение качества горючего

С начала мая в Украине вступят в силу новые нормы по составу горючего.

Согласно новым нормам, к бензину с октановым числом ниже 98 обязательно будут добавлять 5% биоэтанола. Об этом сообщил генеральный директор группы «OKKO» Василий Даниляк.

В будущем доля биоэтанола может возрасти до 8–10%, однако это будет зависеть от технологических ограничений. Новое требование существенно не повлияет на цены, поскольку часть топлива будет импортироваться из Европы. В то же время, украинская инфраструктура еще нуждается в развитии для массового производства и смешивания.

Эксперты оценивают, что новые правила принесут стране более 1 млрд долларов ежегодно благодаря производству биоэтанола из зерновых. Также инициатива поможет снизить выбросы CO₂, улучшая экологическую ситуацию.

Коммунальные тарифы в мае

Согласно постановлению КМУ от 31.05.2024 №632 срок действия тарифа на свет для бытовых потребителей в сумме 4,32 грн/кВт-ч истекает 30 апреля 2025 года.

Как сообщил накануне Денис Шмигаль, Кабмин не будет менять тариф на свет до конца октября 2025 года.

По его словам, граждане в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

Заметим, что меньше будут платить за электроэнергию владельцы двухзонных счетчиков в ночные часы с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн/кВт-час.

Также для владельцев электроотопления, которые платили за первые 2000 кВт в месяц по сниженному тарифу 2,64 грн/кВт-ч, отменяется льгота. С 1 мая все домохозяйства будут платить единую цену: 4,32 грн/кВт-час.

Цена на газ для украинцев остается неизменной. Потребители будут платить за голубое топливо по тарифному плану «Фиксированный» — 7,96 грн/куб.м.

Как отметили в компании «Нафтогаз», цена останется фиксированной до 30 апреля 2026 года.

Относительно цены на холодную воду и водоотвод в мае следует отметить, что они отличаются в зависимости от региона. В крупных городах тарифы утверждает НКРЭКУ, и они не менялись с начала полномасштабной войны.

В небольших населённых пунктах цены устанавливают местные власти, поэтому они могут отличаться.

Нацбанк Украины не ожидает повышения цен на коммунальные услуги в 2025 году. Однако из-за сложной ситуации в энергетике и необходимости финансовой стабилизации с 2026 года возможен постепенный рост тарифов до экономически обоснованного уровня.

Выплаты ВПЛ в мае 2025 года

Внутри перемещенные лица будут продолжать получать пособие на проживание. С 1 мая правительство продлило выплаты еще на четыре месяца. Граждане, которые уже получают такую помощь, получат автоматическое продление выплат. Им не нужно подавать дополнительное заявление.

В Национальной социальной сервисной службе Украины отмечают, если впервые обращающиеся люди могут оформить справку внутренне перемещенного лица и подать заявление на получение финансовой помощи для всей семьи через приложение «Дія».

Если семья не соответствует критериям из-за уровня доходов, наличия депозитов или дополнительного жилья, право на выплаты можно подтвердить, предоставив необходимые документы в ЦНАП или орган социальной защиты населения.

В «Резерв+» появятся новые типы отсрочок

Замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона сообщила, что 8 мая в приложении «Резерв+» должны появиться два новых типа отсрочок от мобилизации.

А именно:

первый тип — для лиц с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев;

второй тип — для граждан, у которых муж или жена находится на службе, а также ребенок в возрасте до 18 лет.

Также, по словам Черногоренко, летом у «Резерв+» появится возможность уплатить штраф за нарушение правил военного учета со скидкой 50%.

Сокращение срока БЗИН в мае

Согласно решению Генерального штаба ВСУ, с 1 мая изменится период прохождения базовой общевойсковой подготовки (БЗИН).

Следовательно, для военнообязанных украинцев, ранее принадлежавших для категории «ограниченно пригодные», срок подготовки с 45 суток сократится до 30 суток.

Также программа обучения для такой категории людей будет предусматривать снижение уровня физических нагрузок и формирование отдельных учебных подразделений.

В Генштабе отметили, что изменения будут касаться как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БЗИН повторно.

Начало основной сессии НМТ 2025

Основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ) начнется 14 мая и продлится до 25 июня.

Зарегистрированные участники смогут после 4 мая скачать из своих персональных кабинетов приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

Желающие, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной сессии НМТ — с 14 по 25 июля. Регистрация на дополнительную сессию НМТ будет проходить 9-14 мая.

Повышение стипендии для курсантов

Согласно постановлению Кабмина №455 в мае 2025 года стипендии для курсантов будут достигать 8 тысяч гривен.

Те выпускники, которые учились отлично, будут получать до 20 тысяч гривен.

Стоит отметить, что сейчас курсанты получают денежное довольствие в размере от 2, 8 тысяч гривен до 3,14 тысячи гривен.

Министр обороны Рустем Умеров убежден, что увеличение финансовой поддержки будущих офицеров повысит престиж военного образования и формирование «сильной кадровой основы» для будущей украинской армии.

Мобилизация в мае 2025 года

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Как отметил адвокат Роман Симутин, с 1 мая мобилизация не угрожает:

аспирантом,

кандидатам на докторскую степень;

преподавателям.

Впрочем, для аспирантов вводится дополнительная проверка. Им придется сдавать экзамен по английскому. По прогнозам Симутина, до трети аспирантов могут быть отчислены из-за неудачной сдачи.

Также действующее законодательство Украины сохраняет отсрочки для получения первого высшего образования.

Адвокат Роман Симутин отметил, что в мае мужчины от 50 лет подлежат мобилизации на общих основаниях, однако существуют определенные ограничения. В ВСУ могут призвать любого военнообязанного этой возрастной категории, если у него нет оснований для отсрочки. Особенно востребованы специалисты, такие как связисты.

Ранее, ТСН.ua сообщал о том, сколько выходных украинцы будут иметь в мае.

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