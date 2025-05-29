В июне жизнь украинцев изменится в некоторых сферах / © Associated Press

Реклама

С 1 июня 2025 года украинцев ждет ряд изменений. В частности, лимит на переводы денег снова снизится, у кого-то будет последняя возможность пройти ВЛК, а для пользователей «Дії» появится новая платная функция.

ТСН.ua пишет подробнее об изменениях.

Снижение лимитов на переводы по карточкам с 1 июня

В июне состоится очередное усиление ограничений на переводы между карточками, согласно меморандуму о прозрачности финансовых услуг, подписанном еще в декабре 2024 года украинскими банками.

Реклама

В частности, с 1 июня 2025 года установлены новые лимиты на исходные переводы для клиентов, отнесенных к категориям среднего и низкого риска — они снижены со 150 тысяч грн до 100 тысяч грн в месяц.

Для повышения лимитов клиентам банков необходимо предоставить документы, подтверждающие источник и размер доходов.

Повторное прохождение ВЛК

Военнообязанные, ранее имевшие статус «ограниченно пригодных», должны повторно пройти медосмотр до 5 июня. Направления можно получить лично в ТЦК или онлайн через приложение «Резерв+». С собой нужно взять паспорт, военно-учетные документы и медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья.

По результатам ВЛК бывшие «ограниченные пригодные» будут признаны либо непригодными (с исключением из учета или периодическим медосмотром), либо временно непригодными, либо пригодными (может быть, места службы будут ограничены обеспечением, образованием и охраной).

Реклама

В случае невыполнения гражданами обязанности, установленной законом о повторном прохождении медицинского осмотра этой категорией военнообязанных, им грозят административные задержания и доставки в ТЦК.

Они подлежат привлечению к админответственности (наложение штрафа от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн) и одновременно будут направляться на прохождение ВЛК.

Новые цены на техосмотр

В июне вырастут цены на прохождение техосмотра, согласно новым правилам проведения обязательного технического контроля транспортных средств, вступивших в силу 19 мая.

С 1 июня техосмотр будет стоить:

Реклама

1 700 грн — для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн (было 1 050 грн)

2 300 грн — для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн (было 1 500 грн)

до 2 300 грн — для мотоциклов и прицепов (в зависимости от категории)

Мультишеринг в «Дії»

С 1 июня в «Дії» будет работать новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов. Теперь в несколько кликов можно получить от клиента весь пакет документов без ксерокопий, файлов и ошибок в бумагах.

Для использования сервиса мультишеринга необходимо настроить или обновить интеграцию с «Дією».

Услуга платная для бизнеса, но бесплатная для клиентов, присылающих документы.

Пенсии: без массового повышения, но с доплатами

В июне работающие пенсионеры, которым в апреле произвели перерасчет, получат повышенные выплаты вместе с доплатой за апрель и май. Речь идет о тех, кто после последнего перерасчета или назначения пенсии набрал 24 месяца страхового стажа. По данным Минсоцполитики, это касается около 629 тысяч человек.

Реклама

Кроме того, для пенсионеров с пенсией менее 10 340 грн действуют возрастные надбавки:

+300 грн — в возрасте от 70 до 74 лет

+456 грн — от 75 до 79 лет

+570 грн — от 80 лет и старше

В первый месяц прибавку начисляют пропорционально количеству дней с даты рождения. То есть не с начала месяца, а именно со дня, когда пенсионеру исполнился возраст.