- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 804
- Время на прочтение
- 4 мин
Что изменится в жизни украинцев с 1 сентября 2025 года
В сентябре украинцев ожидает множество изменений, которые коснутся разных категорий граждан.
В сентябре 2025 года в Украине вступят в силу важные изменения. Нововведения будут касаться пенсионеров, школьников, внутренних переселенцев, студентов и военных.
ТСН.ua пишет о важных изменениях для украинцев с начала осени.
Пенсионеры получат надбавки
Масштабных изменений в пенсионном обеспечении нет, но некоторые надбавки получат люди, празднующие юбилей в августе-сентябре:
70-74 года — +300 гривен
75 лет — +456 гривен
80 лет и более — +570 гривен
Для людей старше 80 лет предусмотрена еще одна доплата за обращением в Пенсионный фонд, если есть заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода и нет трудоспособных родственников.
Помощь ВПЛ
Выплаты и жилье
Правительство продлило до февраля 2026 года выплаты на жительство для ВПЛ по уязвимым категориям. Изменили правила депозитов: теперь можно иметь более 10 тысяч гривен, если это дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.
Суммы выплат остаются:
2000 гривен для взрослого
3000 гривен для ребенка или человека с инвалидностью
С 10 сентября заработает программа «є-Оселя». В рамках проекта государство компенсирует до 70% первого взноса за жилье и ежемесячный платеж в первый год. Первый взнос, компенсируемый государством, не может превышать 2 миллиона гривен или 30% стоимости жилья.
Обучение в школах
С 1 сентября 2025 года украинские школы будут работать по новым правилам. Министерство образования обновило подходы к обучению, сделав его более гибким и безопасным. В частности, изменения касаются дистанционного обучения, очных форматов и условий в прифронтовых регионах.
Дистанционное обучение
МОН отменил приказ №1112, ранее регулировавший дистанционное обучение. Однако это не означает ее полной отмены. Напротив, условия для этого типа обучения стали более гибкими. Теперь дистанционный класс можно открыть уже для 5 учащихся, а не для целой параллели, как было раньше.
Индивидуальные форматы остаются
Семейная форма обучения, экстернат или педагогический патронаж — все это остается без изменений. Если район безопасен, то детей пытаются вернуть в классы. Однако если есть риски — формат определяют школа или военная администрация. Важно, что обучение онлайн возможно, если в школе есть укрытие или оно расположено не дальше 500 метров.
Обновлены правила для прифронтовых областей
Здесь дети могут учиться в любом формате — очном, смешанном или онлайн. Однако есть нюанс, что очные занятия возможны только по согласованию власти, совета обороны, педагогов и родителей. Для школьников с временно оккупированных территорий предусмотрены дистанционные классы, экстернат или патронаж.
Обучение детей за границей
Украинские школьники, временно живущие за границей, могут посещать местную школу и параллельно дистанционно изучать украинскую программу. Или выбрать полностью онлайн-обучение по украинскому стандарту.
Доплаты учителям и новые предметы
Педагогам, работающим в неблагоприятных условиях, ежемесячно будут начисляться доплаты в размере 2000 гривен (2600 грн до уплаты налогов).
Кроме того, в школах появятся новые предметы — детей будут обучать энергоэффективности и защите Украины.
Защиту Украины будут преподавать двум последним классам — 10-11. В неделю у них будет два обязательных часа этого предмета.
Также изменится финансирование школ в 2025 году. С сентября правительство не будет больше выделять средства для школ, в которых учится менее 45 учеников. Исключение составляют начальные школы, специальные и учебно-реабилитационные центры. Работать такие учебные заведения могут только за счет местных бюджетов и других источников финансирования.
Изменения в выплатах военным
С 1 сентября 2025 года в Украине изменились правила предоставления единовременного пособия в размере 1 млн гривен военнослужащим в возрасте до 25 лет.
Новые правила значительно расширили круг военнослужащих, которые могут претендовать на выплату, но установили дополнительные ограничения и уточнения.
Согласно новым изменениям, право на выплату получили:
лица, проходившие срочную службу и в период с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2025 года были приняты на военную службу по контракту;
военнослужащие, отвечавшие всем критериям и которым было присвоено первоначальное офицерское звание младший лейтенант;
военные, которые имели специальные звания или классные чины и переаттестованы к присвоению офицерского звания.
Кроме того, уточнено, что:
право на выплату имеют исключительно граждане Украины
военнослужащий не должен иметь фактов привлечения к уголовной ответственности
не допускается более двух раз привлечения к административной или дисциплинарной ответственности
По новым правилам, выплата предусмотрена для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, подписавших контракт во время военного положения и проходящих службу в:
Вооруженных силах Украины
Национальная гвардия
Государственной пограничной службе
воинских частях, определенных Генеральным штабом ВСУ, Главным управлением НГУ или Администрацией ГНСУ
а также в структурах Министерства обороны и Министерства внутренних дел
Обязательным условием получения выплаты является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных операций сроком от одного до шести месяцев (в зависимости от категории службы).
Новые правила для сотрудников ТЦК
С 1 сентября все сотрудники территориальных центров комплектования обязаны носить бодикамеры. Видеозапись будет производиться во время проверки документов и вручения повесток военнообязанным.