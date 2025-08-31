Что изменится в жизни украинцев с 1 сентября 2025 года

Украинцев ожидает ряд изменений / © unsplash.com

Реклама

В сентябре 2025 года в Украине вступят в силу важные изменения. Нововведения будут касаться пенсионеров, школьников, внутренних переселенцев, студентов и военных.

ТСН.ua пишет о важных изменениях для украинцев с начала осени.

Пенсионеры получат надбавки

Масштабных изменений в пенсионном обеспечении нет, но некоторые надбавки получат люди, празднующие юбилей в августе-сентябре:

Реклама

70-74 года — +300 гривен

75 лет — +456 гривен

80 лет и более — +570 гривен

Для людей старше 80 лет предусмотрена еще одна доплата за обращением в Пенсионный фонд, если есть заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода и нет трудоспособных родственников.

Помощь ВПЛ

Выплаты и жилье

Правительство продлило до февраля 2026 года выплаты на жительство для ВПЛ по уязвимым категориям. Изменили правила депозитов: теперь можно иметь более 10 тысяч гривен, если это дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

Суммы выплат остаются:

Реклама

2000 гривен для взрослого

3000 гривен для ребенка или человека с инвалидностью

С 10 сентября заработает программа «є-Оселя». В рамках проекта государство компенсирует до 70% первого взноса за жилье и ежемесячный платеж в первый год. Первый взнос, компенсируемый государством, не может превышать 2 миллиона гривен или 30% стоимости жилья.

Обучение в школах

С 1 сентября 2025 года украинские школы будут работать по новым правилам. Министерство образования обновило подходы к обучению, сделав его более гибким и безопасным. В частности, изменения касаются дистанционного обучения, очных форматов и условий в прифронтовых регионах.

Дистанционное обучение

МОН отменил приказ №1112, ранее регулировавший дистанционное обучение. Однако это не означает ее полной отмены. Напротив, условия для этого типа обучения стали более гибкими. Теперь дистанционный класс можно открыть уже для 5 учащихся, а не для целой параллели, как было раньше.

Реклама

Индивидуальные форматы остаются

Семейная форма обучения, экстернат или педагогический патронаж — все это остается без изменений. Если район безопасен, то детей пытаются вернуть в классы. Однако если есть риски — формат определяют школа или военная администрация. Важно, что обучение онлайн возможно, если в школе есть укрытие или оно расположено не дальше 500 метров.

Обновлены правила для прифронтовых областей

Здесь дети могут учиться в любом формате — очном, смешанном или онлайн. Однако есть нюанс, что очные занятия возможны только по согласованию власти, совета обороны, педагогов и родителей. Для школьников с временно оккупированных территорий предусмотрены дистанционные классы, экстернат или патронаж.

Реклама

Обучение детей за границей

Украинские школьники, временно живущие за границей, могут посещать местную школу и параллельно дистанционно изучать украинскую программу. Или выбрать полностью онлайн-обучение по украинскому стандарту.

Доплаты учителям и новые предметы

Педагогам, работающим в неблагоприятных условиях, ежемесячно будут начисляться доплаты в размере 2000 гривен (2600 грн до уплаты налогов).

Кроме того, в школах появятся новые предметы — детей будут обучать энергоэффективности и защите Украины.

Реклама

Защиту Украины будут преподавать двум последним классам — 10-11. В неделю у них будет два обязательных часа этого предмета.

Также изменится финансирование школ в 2025 году. С сентября правительство не будет больше выделять средства для школ, в которых учится менее 45 учеников. Исключение составляют начальные школы, специальные и учебно-реабилитационные центры. Работать такие учебные заведения могут только за счет местных бюджетов и других источников финансирования.

Изменения в выплатах военным

С 1 сентября 2025 года в Украине изменились правила предоставления единовременного пособия в размере 1 млн гривен военнослужащим в возрасте до 25 лет.

Новые правила значительно расширили круг военнослужащих, которые могут претендовать на выплату, но установили дополнительные ограничения и уточнения.

Реклама

Согласно новым изменениям, право на выплату получили:

лица, проходившие срочную службу и в период с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2025 года были приняты на военную службу по контракту;

военнослужащие, отвечавшие всем критериям и которым было присвоено первоначальное офицерское звание младший лейтенант;

военные, которые имели специальные звания или классные чины и переаттестованы к присвоению офицерского звания.

Кроме того, уточнено, что:

право на выплату имеют исключительно граждане Украины

военнослужащий не должен иметь фактов привлечения к уголовной ответственности

не допускается более двух раз привлечения к административной или дисциплинарной ответственности

По новым правилам, выплата предусмотрена для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, подписавших контракт во время военного положения и проходящих службу в:

Вооруженных силах Украины

Национальная гвардия

Государственной пограничной службе

воинских частях, определенных Генеральным штабом ВСУ, Главным управлением НГУ или Администрацией ГНСУ

а также в структурах Министерства обороны и Министерства внутренних дел

Обязательным условием получения выплаты является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных операций сроком от одного до шести месяцев (в зависимости от категории службы).

Реклама

Новые правила для сотрудников ТЦК

С 1 сентября все сотрудники территориальных центров комплектования обязаны носить бодикамеры. Видеозапись будет производиться во время проверки документов и вручения повесток военнообязанным.