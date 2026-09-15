«Герань» / © СБУ

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Россия привлекла в войне против Украины новое вооружение, которое дает ей результаты.

Согласно анализу BBC, основанному на данных Воздушных сил ВСУ, в течение всего августа РФ ежедневно запускала по территории Украины новые скоростные дроны с реактивными двигателями. Это существенно усложнило работу украинской системы противовоздушной обороны.

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Август стал первым месяцем, когда ежедневные атаки новых московских дронов «Герань» были официально зафиксированы в сводках ПВО. Наращивание использования реактивных БПЛА и других модификаций заставило президента Украины Владимира Зеленского осудить то, что он назвал ужасом в небе над Киевом.

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По данным украинских военных, количество атак с применением реактивных дронов возросло с 350 в июне до 1 600 в июле и достигло 2 800 в августе. Во время пяти ночных обстрелов в августе эти беспилотники по количеству превысили более старые и более медленные модели.

«Причина перехода на дроны с реактивными двигателями заключается в том, что они значительно быстрее предыдущего поколения. Это существенно усложняет их перехват для Украины», — отметила доктор Марина Мирон, эксперт по военным технологиям Королевского колледжа Лондона.

Обновленные боеприпасы способны развивать скорость более 480 км/ч, что значительно превышает показатели предыдущих моделей и выше максимальной скорости украинских мобильных перехватчиков. Дроны оснащены турбореактивными двигателями, часть из которых, по данным украинской военной разведки, поставляется из Китая. Обломки характерных реактивных двигателей Гераней все чаще находят в Киеве.

По словам Владимира Зеленского, эти дроны были использованы во время волны ударов 1 сентября, в результате которой по меньшей мере 12 человек погибли и 20 получили ранения. Шесть из жертв — железнодорожники, погибшие во время атаки на депо в Киеве. Кроме этого, правительственные источники Молдовы сообщили, что самолет с украинским президентом испытал задержки в аэропорту Кишинева из-за залета в молдавское воздушное пространство российского дрона, предположительно оснащенного реактивным двигателем.

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В начале года Украина демонстрировала высокую эффективность в борьбе с российскими БпЛА, сбивая, по данным главы государства, до 94% дальнобойных дронов. Однако появление скоростных моделей спровоцировало новый виток в гонке вооружений.

Ответ Укрины и экономический расчет РФ

10 августа заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что силам обороны необходимы новые ракеты-перехватчики, «способные сравниться в скорости с реактивными дронами». Четыре украинских компании уже начали испытания ракет для сбивания новых моделей «Герань». Министр обороны Евгений Хмара поручил им в кратчайшие сроки наладить производство тысяч таких единиц.

Для России инвестиции в реактивные БПЛА имеют и экономическую основу. Высшая скорость и маневренность размывают границу между этими дронами и более дорогими крылатыми ракетами.

«Ударные дроны одностороннего действия большой дальности — это, по сути, дешевая версия крылатых ракет. Чем больше возможностей добавляется дрону, тем менее существенно разница между ним и бюджетной крылатой ракетой», — объясняет Джон Гарди из Фонда защиты демократий (FDD).

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В то же время, аналитики Conflict Armament Research отмечают, что реактивные дроны пока не сравнялись с крылатыми ракетами: они имеют меньшую дальность, несут меньшую боевую часть и более уязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Новая инфраструктура запусков

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Москва модернизирует объекты для запуска реактивных беспилотников. Более длинные пусковые рельсы замечены на новой базе Цимбулова в Орловской области РФ (около 175 км от границы с Украиной).

Цимбулова стала ключевым хабом для атак: если до сентября 2024 Орловская область не упоминалась в отчетах Воздушных сил как место запусков, то до августа 2026 она фигурирует практически в каждом сообщении об обстрелах.

Использование реактивных дронов совпадает с изменением тактики РФ, которая примерно раз в неделю совершает комбинированные удары сотнями БПЛА и ракет. По словам аналитика RAND Майкла Боннерта, Москва совмещает реактивные дроны, дроны-фальш-целые и баллистические ракеты. В общей сложности РФ использует в 15 раз больше дронов на одну атаку, чем четыре года назад.

Тактическая сложность атак вместе с дефицитом систем ПВО в мире привела к снижению показателей сбивания баллистических целей, из-за чего с августа ВСУ практически перестали публиковать точную статистику перехватов.

Напомним, Россия через несколько месяцев построила в Орловской области новую большую базу для запуска реактивных дронов «Герань» по Украине. На объекте уже разместили десятки пусковых позиций и более сотни беспилотников, а сама база расположена примерно в 175 км от украинской границы.

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