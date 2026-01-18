ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Что известно о графиках отключений света в Киевской области

ДТЭК сообщает о перебоях с электроснабжением в Киевской области.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Отключение света

Отключение света

В Киевской области из-за критической ситуации в энергосистеме графики плановых отключений электроэнергии пока не действуют.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

«Ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей области», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что из-за аварийной ситуации в сетях Киевщины плановые графики отключений электроэнергии временно не действуют. Энергетики работают над стабилизацией сетей и восстановлением электроснабжения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети писали о якобы полном обесточивании запада Украины, но в ЦПД сделали заявление, какая на самом деле ситуация.

Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie