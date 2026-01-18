- Дата публикации
Что известно о графиках отключений света в Киевской области
ДТЭК сообщает о перебоях с электроснабжением в Киевской области.
В Киевской области из-за критической ситуации в энергосистеме графики плановых отключений электроэнергии пока не действуют.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
«Ситуация также осложнена морозами и перегрузкой электросетей. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех жителей области», — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что из-за аварийной ситуации в сетях Киевщины плановые графики отключений электроэнергии временно не действуют. Энергетики работают над стабилизацией сетей и восстановлением электроснабжения.
