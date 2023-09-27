Что известно о НМТ-2024: какие предметы будут обязательными и что изменится

Среди изменений – не будет обязательного комплексного теста по украинскому языку и литературе, их разделят: язык будет обязательным, а литература – по выбору.

Украинские выпускники в 2024 году снова будут писать НМТ – национальный мультипредметный тест для поступления в заведения высшего образования на бакалаврские программы. Ведь из-за полномасштабной войны провести полноценное ВНО невозможно.

Какие предметы будут на НМТ-2024 и что изменится – читайте на ТСН.ua.

Будет ли НМТ в 2024-м

Украинские школьники-выпускники в 2024 году снова будут сдавать компьютерный онлайн-тест НМТ для поступления в вузы. Результаты НМТ не учитывают как результаты Государственной итоговой аттестации и самой ГИА (для 9 и 11 классов) не будет.

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Участники НМТ будут сдавать тестирование по четырем предметам – трем обязательным и одному по выбору.

Будут предусмотрены две сессии сессии НМТ: основная и дополнительная.

Сдать НМТ смогут и те украинские выпускники, которые находятся за границей.

НМТ для поступления в заведения высшего образованияе в 2024 году могут не сдавать поступающие с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия. Такие абитуриенты смогут поступать по собеседованию.

НМТ: обязательные предметы

В перечне обязательных предметов на национальном мультипредметном тесте 2024 года будут украинский язык, математика и история Украины. Заметим, что программа тестирования по истории Украины будет охватывать период XVI-XXI веков.

Какие предметы будут на НМТ-2024

Среди предметов по выбору на НМТ в 2024 году будут:

украинская литература;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский);

биология;

физика;

химия;

география.

Что изменится на НМТ-2024

Как сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, регистрация на НМТ начнется раньше, а само тестирование состоится в мае 2024 года. Все потому, что тест стал длиннее, так что обеспечить две смены в день будет невозможно.

Тесты по всем предметам участники НМТ будут сдавать в один день в таком формате: два часа тестирования, затем перерыв на 20 минут и два часа тестирования.

Среди изменений – в 2024 году на НМТ не будет обязательного комплексного теста по украинскому языку и литературе, их разделят: язык будет обязательным, а литература – по выбору. Часть теста по истории Украины будет охватывать период с XVI до XXI века.

В экзаменационных центрах будут введены усиленные меры безопасности. Так, в 2024 году будут использоваться металлоискатели при допуске участников НМТ в аудитории проведения тестирования.

НМТ 2024 / Фото: УЦОКО

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