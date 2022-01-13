Что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон": в Минздраве рассказали

Что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон": в Минздраве рассказали

"Омикрон" более заразен, чем "Дельта", он поражает еще младших людей, но риск попасть с ним в больницу — меньший, по сравнению с инфицированием "Дельта"-штаммом.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" чаще приводит к инфицированию в домашней среде, по сравнению со штаммом "Дельта". В то же время по сравнению с "Дельтой", случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на предварительные результаты научных исследований.

Также в Минздраве рассказали, что сейчас известно об "Омикроне":

Новый штамм имеет меньший период инкубации. В среднем он составляет 3 суток.

Происходит смещение заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" — 30,8 года.

Увеличивается и риск повторного заражения реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.

Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть новый штамм более заразен, по сравнению с "Дельтой".

В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.

Пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, к которуй приводит "Омикрон". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных штаммом не наблюдается.

Данные указывают на понижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. По сравнению со штаммом "Дельта", случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице.

Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для "Омикрона" вполовину меньше, чем для "Дельты".

Лишь у 0,6% больных "Омикроном" были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что данные по госпитализациям не окончательны, ведь во многих странах все еще существует задержка между диагностикой заболевания и непосредственно госпитализацией. К тому же большинство исследований были проведены в странах, где уже есть высокий уровень охвата прививками и поэтому в больницы попадает меньше людей.

"Правильное использование масок, соблюдение дистанции, регулярное мытье рук и вакцинация против COVID-19 по-прежнему остаются эффективными и простыми мерами, чтобы уберечься от инфицирования любым штаммом", — отметили в Минздраве.

Как защитить себя от любого штамма коронавируса, иллюстрация/Минздрав

По прогнозу ВОЗ, половина Европы заболеет штаммом "Омикрон" в течение двух ближайших месяцев

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