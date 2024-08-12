Что известно о ситуации на фронте и потерях врага: отчет Генштаба

Появилась оперативная информация по состоянию на 12 августа по поводу российского вторжения. За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Уточнено, что за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов (задействовал, в частности, 107 КАБ), совершил 4673 обстрела, 129 из них – из реактивных систем залпового. .

"Агрессор наносил авиаударов, в частности, в районах населенных пунктов Кияница, Юнаковка, Семейкино Сумской области; Синьковка, Петропавловка Харьковской области; Серебрянка, Дилиевка, Нелиповка, Торецк, Новодонецкое, Новоукраинка, Водяное, Александрополь, Николаевка, Константинов; Запорожской области"

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, три артиллерийских системы, состав боеприпасов и три других важных объекта российских захватчиков.

Также отмечается, что на:

Харьковскому направлению враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 5 боевых столкновений в районе Волчанска.

Купянском направлении количество боеприкосновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу

Северскому направлению Силами обороны отбито восемь атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки

Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Ивановского

Торецком направлении враг, при поддержке авиации совершил восемь атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк.

Покровскому направлению наши защитники отбивали 41 атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки

Кураховское направление Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Константиновки. В общей сложности враг шесть раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

Времивском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Водяного и Ровно. Противник Успеха не имел

Ореховском направлении произошло четыре, безуспешных для врага, боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Новоданиловки

Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили восемь атак российских захватчиков

Волынском и Полесском направлениям признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

Известно, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие. С территории РФ оккупанты активно применяли авиацию и производили обстрелы приграничных населенных пунктов.

"Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу"

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 66 автомобилей и одну единицу спецтехники.

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