Что известно о ситуации на фронте и потерях врага: отчет Генштаба

Начались 901 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Появилась оперативная информация по состоянию на 12 августа по поводу российского вторжения. За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Уточнено, что за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов (задействовал, в частности, 107 КАБ), совершил 4673 обстрела, 129 из них – из реактивных систем залпового. .
"Агрессор наносил авиаударов, в частности, в районах населенных пунктов Кияница, Юнаковка, Семейкино Сумской области; Синьковка, Петропавловка Харьковской области; Серебрянка, Дилиевка, Нелиповка, Торецк, Новодонецкое, Новоукраинка, Водяное, Александрополь, Николаевка, Константинов; Запорожской области"
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, три артиллерийских системы, состав боеприпасов и три других важных объекта российских захватчиков.
Также отмечается, что на:
- Харьковскому направлению враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 5 боевых столкновений в районе Волчанска.
- Купянском направлении количество боеприкосновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.
- Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу
- Северскому направлению Силами обороны отбито восемь атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки
- Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Ивановского
- Торецком направлении враг, при поддержке авиации совершил восемь атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк.
- Покровскому направлению наши защитники отбивали 41 атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки
- Кураховское направление Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Константиновки. В общей сложности враг шесть раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.
- Времивском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Водяного и Ровно. Противник Успеха не имел
- Ореховском направлении произошло четыре, безуспешных для врага, боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Новоданиловки
- Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили восемь атак российских захватчиков
- Волынском и Полесском направлениям признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.
Известно, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие. С территории РФ оккупанты активно применяли авиацию и производили обстрелы приграничных населенных пунктов.
"Наши воины продолжают активные действия наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу"
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 66 автомобилей и одну единицу спецтехники.
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