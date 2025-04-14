Что известно о состоянии пострадавших от российской атаки по Сумах

Больница / © pixabay.com

Реклама

После российского удара баллистикой по Сумам, который произошел 13 апреля, на лечении находятся 38 человек.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас в Сумах в медицинских учреждениях лечатся после вчерашнего российского удара баллистикой 38 человек и среди них девять детей. 11 человек — в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка. Делается все, чтобы помочь максимально. Только от вчерашнего удара погибли 34 человека, а 119 ранены. К сожалению, двое детей погибли, еще 15 ранены», — говорится в сообщении.

Реклама

По его словам, с начала апреля Россия применила более 2800 бомб и 1400 дронов. Президент призвал к санкциям против финансистов войны, чтобы остановить террор.

«Только реальным давлением на Россию это можно остановить. Нужны ощутимые санкционные шаги в отношении секторов, которые финансируют российскую убийственную машину. Принесший войну должен остановиться и ответить за содеянное — именно так справедливо. Благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нашей защите», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 13 апреля россияне уготовили по Сумам. В результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них — 15 детей. Полиция обнародовала кадры последствий (видео 18+).