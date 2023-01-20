Что известно об украинском дроне-камикадзе с радиусом 1000 км и почему в Москве расставляют ПВО

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что известно об украинском ударном беспилотнике с дальностью поражения на тысячу километров, и почему в Москве массово расставляют системы противовоздушной обороны.

Об этом эксперт рассказал в своем видеоблоге на YouTube.

"Укроборонпром" анонсировал, что беспилотник не с дальностью действия, а с боевым радиусом до 1000 км приступил к государственному испытанию, и в связи с этим они засекречивают всю информацию об этом беспилотнике. Из того, что есть в открытых источниках, можно сказать, что "Укроборонпром" заявил, что этот беспилотник может действовать на расстоянии до 1 тыс. км и при этом может возвращаться домой. 1 тысяча – это радиус боевого действия, если в один конец, то я так понимаю, что это 2 тыс. км, если у него есть возможность лететь на такое расстояние, я имею в виду не в смысле запаса топлива, а в смысле управляемости, определения объектов для поражения. То есть, у него может быть радиус боевой работы – 1 тыс. км, и при этом есть функция потом вернуться домой. Это очень хорошая функция. Обычно с этой функцией беспилотник уходит в глухое молчание и просто летит по координатам домой. Он не излучает ничего, становится малозаметным и никакие помехи радиоэлектронной борьбе ему уже не страшны, потому что у него нет канала внешней связи", — рассказал Жданов.

Эксперт добавил, что "мы все очень ждем этого беспилотника".

Также Жданов в этом контексте упомянул о ПВО в России. По его словам, в Москве расставляют системы противовоздушной обороны по всему городу и вокруг него, ведь боятся, что "что-то может прилететь".

"Россия делает многоуровневую, глубоко эшелонированную противовоздушную оборону Москвы. Это говорит о том, что стационарная система ПВО России – недееспособна. Та система ПВО, о которой они говорили, что она непреодолимая – она нулевая. Я прихожу к такому выводу, потому что Минобороны РФ расставляет в Москве и вокруг нее все виды системы ПВО. Это говорит о том, что Москва боится, что что-то прилететь и может упасть, какая-то бавовна может случится в самой Москве. Они практически не надеются на свою стационарную систему ПВО", — сказал эксперт .

Напомним, в четверг, 19 января, в Сети начали появляться фото и видео с системами ПВО на крышах зданий и площадках Москвы , в частности, ЗРПК заметили возле резиденции Путина и на крыше Минобороны РФ. Украинцы высмеяли "оборону" России, преступники которой планировали взять Киев за три дня, но что-то пошло не так.

Также "Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров. Предполагается, что беспилотник сможет нести до 75 килограммов взрывчатого вещества.

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