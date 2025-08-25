- Дата публикации
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 1 мин
Где есть успехи ВСУ и продвижении россиян в Донецкой области: обновленная карта DeepState
Армия РФ 25 августа продвинулась в Донецкой области. В то же время, есть успехи ВСУ, в частности — деоккупированный населенный пункт.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 25 августа. Украинские бойцы освободили населенный пункт в Донецкой области .
Об этом сообщает DeepState.
«Силы Обороны Украины уволили Новомихайловку и отвергли противника в Зеленой Роще», — говорится в сообщении.
При этом продвижение российских войск в Донецкой области.
"Враг продвинулся в Удачном и близ Соболевки", - детализировали осинтеры.
Интересно, что вчера, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные новости о результатах работы Сил обороны в Донецкой области.
«Сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для россиян», - заявил украинский лидер.
Он добавил, что в скором времени главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскроет все детали.
Ранее говорилось, что ВСУ продвинулись возле Покровска Донецкой области.
Стало известно, что войска армии РФ продолжили наступательные операции на Северском, Торецком и Временном Ярском направлениях, но не продвинулись вперед. По данным аналитиков ISW, на Покровском направлении украинские войска продвинулись вперед. ВСУ освободили Михайловку (восточнее Покровска) и продвинулись к югу от Мирного (к северо-востоку от Михайловки) и к северу от Миролюбовки (чуть южнее Михайловки).
Также аналитики оценили ситуацию по другим направлениям фронта, в частности — в Сумской и Харьковской областях. Обнародованы карты. Подробности — в материале ТСН.ua.