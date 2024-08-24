Что купить в дом, чтобы легче пройти зиму: советы от министра энергетики

Несмотря на то, что ситуация в энергосистеме стабилизировалась, украинцам следует начать готовиться к зиме уже сейчас.

Что лучше добавить в дом, чтобы легче пережить зиму – рассказал министр энергетики украины Герман Галущенко в интервью ТСН.

"У меня на самом деле стоит генератор, но если позволяет конструкция, или возможность устанавливать солнечные батареи, то безусловно — это лучший вариант. Но стоит понимать, что в тех программах предусмотрена установка солнечных панелей с соответствующим дополнительным наследованием, которые помогают сохранять энергию. Нужно учесть то, что солнце в нашей георгафической части не очень-то помогает", — говорит министр энергетики.

В то же время, по его словам, на сегодня ситуация в энергосистеме стабилизирована.

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"Предварительно были дни, когда мы прибегали к отключениям света, но я хочу заверить, чтобы без масштабных обстрелов, в ближайшие месяцы ситуация будет стабильной", — подчеркнул Галущенко.

Он призвал доверять энергетикам и верить, что мы пройдем эту зиму.

Добавим, в Минэнерго ответили, успевает ли Украина подготовиться к зиме.

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