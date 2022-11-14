Что лучше сода или разрыхлитель – в чем разница между этими ингредиентами и что лучше использовать

В каких случаях нужно добавлять соду, а в каких - разрыхлитель, являются ли они взаимозаменяемыми, читайте в ТСН.ua

Назначение соды и разрыхлителя одно и то же – делать структуру теста легкой, воздушной, поднимать тесто при выпекании. Действие обоих ингредиентов основано на реакции взаимодействия щелочи с кислотой, в результате чего выделяется углекислый газ в виде пузырьков, которые и делают пористым и легким тесто.

По составу сода и разрыхлитель отличаются. Сода – это гидрокарбонат натрия и все. А разрыхлитель содержит кроме соды и немного муки еще разные кислоты. Исходя из этого теоретически разрыхлитель можно приготовить и самостоятельно, если соединить соду и лимонную кислоту в порошке. Но можно ошибиться в пропорциях.

Разрыхлитель работает в любой среде, с содой немного сложнее. Она будет более эффективной, там, где в составе есть молочные продукты, ягодные соки, определенная кислота.

В каких случаях использовать соду, а в каких разрыхлитель

Если в рецепте есть молочные ингредиенты, такие как молоко, сметана, кефир, соки, цитрусовые и любые «кислые» продукты и температура запекания не менее 180 градусов, можно использовать как соду, так и разрыхлитель.

Если среди составляющих теста нет кислоты и температура его выпекания низкая, нужно использовать именно разрыхлитель.

Разрыхлитель нужно использовать, если важно, чтобы выпечка не имела посторонних вкусов. В случае с содой обычно остается определенный привкус, а разрыхлитель его не дает.

То есть применение разрыхлителя шире.

Лучше всего ориентироваться на рецепт – если в нем указано использовать разрыхлитель, значит использовать разрыхлитель, если разрыхлитель и соду, поступайте именно так. Дело здесь в скорости реакции. Разрыхлитель действует не сразу в отличие от соды, такой порядок нужен иногда для приготовления.

Можно ли заменять соду разрыхлителем

Сода сильнее разрыхлителя, поэтому, если в рецепте указана сода, это значит, что тесту, чтобы подняться, нужно больше силы.

Если решили заменить соду разрыхлителем, его нужно брать примерно в 3-4 раза больше, чем соды. Одна чайная ложка разрыхлителя заменяет четверть чайной ложки соды.

Если же нужно заменить разрыхлитель содой, вы можете заменить ее, но нужно погасить соду соком лимона или уксусом.

Читайте также: