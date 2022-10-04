Что меняет подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО: объяснение от посла Украины при Альянсе

Подача Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО означает, что теперь дискуссия об этом "приобрела формализованный характер".

В пятницу, 30 сентября, Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной заявке. Это означает, что теперь "мяч — на стороне НАТО".

Об этом рассказала на брифинге во Львове глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко.

"После того, как заявка была официально передана, теперь страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свою позицию. То, что меня радует в моей работе — что теперь дискуссия о нашем будущем членстве приобрела формализованный характер. Раньше это были какие-то неофициальные". обсуждения, которые мы вели где-то в кулуарах, потому что официально не поднимался вопрос. Теперь это обсуждение будет происходить уже в рамках Североатлантического совета на разных уровнях ", — сказала она.

Она отметила, что первое обсуждение вступления Украины в НАТО состоится на уровне послов при Альянсе, а следующее — уже в рамках заседания министров обороны, которое состоится 12-13 октября. там будет присутствовать глава украинского Минобороны Алексей Резников.

Напомним, эксперт Александр Калиниченко рассказал, каким будет ответ Москвы на вступление Украины в Альянс.

Добавим, как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, через 48 часов после подписания Украиной заявки об ускоренном вступлении в НАТО членство государства в Альянсе поддержали 10 стран-членов блока.

Примут ли Украину ускоренно в НАТО? Что с подписанием договора безопасности? | Игорь Жовква

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