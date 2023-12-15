Что мешает импорту электроэнергии в Украину: в "Укрэнерго" ответили

Импорту электроэнергии в Украину мешают установленные на рынке ценовые ограничения и коммерческий профицит на энергорынке при дефиците мощностей.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет "РБК-Украина".

"У нас кроме прайс-кепов есть еще одна проблема, и она действительно связана с функционированием балансирующего рынка. Мы наблюдали такие аномалии, или нетипичные ситуации, когда в период достаточно острого дефицита мощности на рынке на сутки вперед (РДН) был профицит, то есть коммерческий профицит, то есть превышение предложения на спрос", – сказал Владимир Кудрицкий.

Он также добавил, что цена на балансирующем рынке привязана к цене на РДН. В то же время, когда стоимость электроэнергии на РДН уменьшается, цена ресурса снижается и на балансирующем рынке. Там его можно купить подешевле рыночных цен.

"У нас могут быть ситуации, когда прайс-кепы даже и позволяют коммерческий импорт, но он не заходит просто потому, что цена того же рынка в сутки вперед, она ниже прайс-кепа и ниже европейской", — подчеркнул глава "Укрэнерго" ".

По его мнению, следует провести тщательный анализ ситуации, чтобы в дальнейшем найти для нее предохранители.

Напомним, что в Украине по состоянию на данный момент не собираются вводить графики отключения света.

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