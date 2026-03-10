Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Для создания в Украине ракет, способных сбивать российскую баллистику, необходимо получение лицензий Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о реалистичности и сроках разработки такого вооружения.

По словам главы государства, вопрос получения разрешений обсуждался с текущей и предыдущей администрацией США, производителями ракет, партнерами и руководством НАТО.

«Для этого нужно только одно — лицензии от Соединенных Штатов Америки. Я проговаривал этот вопрос с бывшей администрацией, я проговаривал эти вопросы с производителями этих ракет, я лично проговаривал вопросы с партнерами, чтобы мне помогли с руководством НАТО. Говорил также с сегодняшней администрацией Соединенных Штатов Америки, пока лицензии мы не получили», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что существующие технологии и инженерная база позволяют развернуть масштабное производство при условии получения лицензий.

«А в принципе с этой индустрией, которую мы построили во время этой войны с теми технологиями, с нашими инженерами, я уверен, что мы могли бы производить очень быстро большое количество ракет и обеспечить не только Украину, а всю Европу», — заявил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что все дальнобойное вооружение с радиусом действия от 500 до 1000 километров и более, которое используют Силы обороны, является собственной разработкой Украины.

Также Пентагон рассматривает возможность закупки украинских дронов-перехватчиков, эффективно уничтожающих иранские беспилотники Shahed. К переговорам также присоединились страны Персидского залива, ищущие более дешевую альтернативу ракетам Patriot.