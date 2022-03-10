Что могут сделать школы, чтобы защитить себя от нападений и использования в военных целях: важные советы

Что могут сделать школы, чтобы защитить себя от нападений и использования в военных целях: важные советы

Школы и университеты должны оставаться безопасным местом обучения.

Школы и университеты должны оставаться безопасным местом обучения. Однако право детей и молодых людей на образование и защиту нарушается в большинстве стран, страдающих конфликтами или нестабильностью.

Об этом пишет UNICEF.

"Вооруженные силы и вооруженные формирования угрожают, убивают, наносят травмы, пытают, вербуют и используют учащихся и педагогов как в самих школах, так и на пути к ним. Стороны вооруженного конфликта также нередко используют образовательные учреждения в качестве казарм и баз, складов оружия, центров содержания под стражей и в других военных целях, что подвергает учащихся и персонал школ на опасность., а также снижение уровней привлечения учителей – все это мешает странам реализовывать право на образование и другие права, а также усложняет достижение целей образования и развития, говорится в сообщении детского фонда ООН.

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Поэтому в UNICEF предлагают воспользоваться руководством, которое предназначено прежде всего для министерств образования, организаций структуры ООН и международных и местных неправительственных организаций (М/НПО) для поддержки школьных деятелей, а именно директоров, преподавателей, комитетов по управлению и членов общин по вопросу разработки и усовершенствования на уровне школы подходов к планированию и защите образования от нападений и предотвращать использование учебных заведений в военных целях.

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Цель пособия – описать то, что реально воплощается на уровне школ для защиты образовательных учреждений от нападений, определить риски и вызовы, и выписать усвоенные уроки и рекомендации на основе этих мероприятий и литературных источников по этой тематике.