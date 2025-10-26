Что может приблизить к переговорам Украину и РФ: разбор NYT

РФ уничтожает энергетику Украины / © Getty Images

Энергетическая война может скорее заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров, чем любые дипломатические усилия.

Об этом сообщает The New York Times.

«Украина активно добивается усиления международного давления на российскую энергетику и в то же время наносит собственные „дальнобойные санкции“ — удары по российским энергетическим объектам. Россия же в ответ систематически атакует украинскую электрическую и газовую инфраструктуру, пытаясь парализовать энергосистему страны в преддверии зимы», — пишут журналисты.

С наступлением зимы, прогнозируют эксперты, Россия, очевидно, продолжит атаки, но с замедлением боевых действий из-за погодных условий именно энергетическое противостояние станет главным полем битвы.

Бывший дипломат ЕС Балаш Ярабик, ныне аналитик компании R.Politik, считает, что новые санкции США против российских нефтяных гигантов, «Лукойла» и «Роснефти» стали ответом на удары РФ по украинской энергосети.

По его мнению, эти ограничения призваны заставить Кремль остановить атаки и рассмотреть возможность ограниченного перемирия относительно энергетических объектов.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что для переговоров нужен ряд факторов.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ЕС и США готовы помочь Украине пройти эту зиму.

«И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и министерша Юлия Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент — все это понимают. Они готовы максимально помочь нам пройти эту зиму», — заверил он.