Что может сломать РФ в войне: генерал украинской армии раскрыл слабое место врага

Война в Украине

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Появление украинской баллистики станет серьезным ударом для России в войне. Удары по военной инфраструктуре врага на его территории ударят по ощущению безопасности внутри страны.

Такое мнение в эфире «Еспресо» и Slawa.TV выразил генерал-майор в запасе Владимир Гаврилов, замминистра обороны (2022-2023), начальник Военно-дипломатической академии им. Евгения Березняка (2014–2015).

Он считает, что новые европейские антибаллистические проекты не дадут быстрого результата, а количество современных перехватчиков в мире ограниченно, поэтому Украине придется искать новые решения.

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«Мы должны быстро переводить нашу баллистическую программу в реальность. Должны отвечать России ударами по военным объектам и критической инфраструктуре в центральной части страны. Именно это "ахиллесова пята" России в этой войне», — подчеркнул Гаврилов.

Он добавил, что система защиты противника от баллистики практически не способна эффективно противодействовать таким ударам.

«У них нет рассредоточенного производства. Крупные предприятия сосредоточены в нескольких местах и быстро изменить это они не могут. Поэтому даже ограниченное количество украинских баллистических ударов будет иметь для России гораздо более сильный военный и психологический эффект… Им нужно показать, что существует украинская баллистическая ракета, которую невозможно остановить ни пропагандой, ни громкими заявлениями», — объяснил он.

Война в Украине — последние новости

Напомним, по данным ООН, июнь стал самым кровавым месяцем для Украины за более чем четыре года войны. Согласно официальным данным организации, в течение июня из-за российской агрессии 293 гражданских украинца погибли, а еще 1990 получили ранения разной степени тяжести.

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Тем временем россияне продолжают штурмовать Константиновку. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поехал на это направление, чтобы заслушать доклады командиров боевых бригад и подразделений.

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