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- Украина
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Что может сломать РФ в войне: генерал украинской армии раскрыл слабое место врага
Генерал ВСУ отметил, что система защиты России от баллистики практически не способна эффективно противодействовать таким ударам.
Появление украинской баллистики станет серьезным ударом для России в войне. Удары по военной инфраструктуре врага на его территории ударят по ощущению безопасности внутри страны.
Такое мнение в эфире «Еспресо» и Slawa.TV выразил генерал-майор в запасе Владимир Гаврилов, замминистра обороны (2022-2023), начальник Военно-дипломатической академии им. Евгения Березняка (2014–2015).
Он считает, что новые европейские антибаллистические проекты не дадут быстрого результата, а количество современных перехватчиков в мире ограниченно, поэтому Украине придется искать новые решения.
«Мы должны быстро переводить нашу баллистическую программу в реальность. Должны отвечать России ударами по военным объектам и критической инфраструктуре в центральной части страны. Именно это "ахиллесова пята" России в этой войне», — подчеркнул Гаврилов.
Он добавил, что система защиты противника от баллистики практически не способна эффективно противодействовать таким ударам.
«У них нет рассредоточенного производства. Крупные предприятия сосредоточены в нескольких местах и быстро изменить это они не могут. Поэтому даже ограниченное количество украинских баллистических ударов будет иметь для России гораздо более сильный военный и психологический эффект… Им нужно показать, что существует украинская баллистическая ракета, которую невозможно остановить ни пропагандой, ни громкими заявлениями», — объяснил он.
Война в Украине — последние новости
Напомним, по данным ООН, июнь стал самым кровавым месяцем для Украины за более чем четыре года войны. Согласно официальным данным организации, в течение июня из-за российской агрессии 293 гражданских украинца погибли, а еще 1990 получили ранения разной степени тяжести.
Тем временем россияне продолжают штурмовать Константиновку. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поехал на это направление, чтобы заслушать доклады командиров боевых бригад и подразделений.