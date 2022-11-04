Что может защитить Украину от энергетического террора РФ: экс-министр назвал средства

Без веерных отключений во время осенне-зимнего максимума потребления электроэнергии украинцам не обойтись.

Украинские энергетики не могут обойтись без отключений электроэнергии в осенне-зимний период, но они должны быть организованными и регулярными.

Такое мнение высказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Он подчеркнул, что защитить Украину от энергетического террора ракетными ударами со стороны РФ поможет, прежде всего, украинская ПВО. Экс-министр согласился с тем, что обеспечить электроэнергией критическую инфраструктуру, некоторые здания и публичные пункты обогрева могут генераторы. Импорт электроэнергии из европейских стран, по его словам, возможен, но существует один нюанс.

“Наша энергосистема объединена с европейской и у нас есть возможность импортировать электроэнергию, уже был такой тестовый импорт. Но импортировать мы ее будем на границах, а ее нужно транспортировать в центральные регионы. Для этого требуются подстанции и сети. Это сложный технологический режим, над которым все работают, энергетики делают все возможное и невозможное, мы чувствуем работу наших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию”, — рассказал Иван Плачков.

Однако даже при всех этих стараниях без веерных отключений обойтись не удастся, особенно, учитывая потерю поступлений электроэнергии из Запорожской атомной станции, которая генерировала 15 процентов от общего количества.

"Без отключений энергетики не смогут пройти этот осенне-зимний максимум, но они должны быть организованными, регулярными и продолжаться не более 2-3 часов в сутки", — подчеркнул специалист.

Напомним, Европейский Союз выделит Украине 2 5,5 млн евро в поддержку энергосистемы, а также предоставит энергооборудование.

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