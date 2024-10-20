Что может заставить Россию остановить войну против Украины: ответ офицера спецназа США

Путь Украины к победе не изменился с начала войны.

План победы президента Украины Владимира Зеленского мог бы сработать, но он не может быть реализован. Поэтому путь к победе Украины – сделать войну слишком дорогой для России.

Об этом рассказал старший научный сотрудник New America, офицер спецназа с 27-летним опытом службы в американской армии, в 2016-2018 годах – исполнительный офицер старшего советника по обороне США в Украине, доктор Лиам Коллинз в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, путь Украины к победе не изменился с начала войны – сделать войну настолько дорогой для России, что она решит, что продолжать войну не в ее интересах.

"Президент Зеленский прав. Если бы он смог достичь выполнения всех пяти пунктов (Плана победы – ред.), он бы смог обеспечить победу для Украины. Единственная проблема состоит в том, что это невозможно, потому что НАТО не предложит членство стране, которая находится в состоянии войны, или той, которая имеет "противоречивые" границы. Это война истощения", — сказал офицер.

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По его мнению, НАТО ни в коей мере не собирается предложить членство Украине, и точно не тогда, когда Украина находится в состоянии войны.

В то же время, по его словам, для увеличения потерь России в этой войне многое уже делается на поле боя, в частности, благодаря уничтожению российских солдат.

"Но Путин неоднократно демонстрировал, что его это не волнует. В меньшей степени это поддерживает силу коалиции демократий для продолжения поставок Украине крайне необходимого оружия и введения (и сохранения – ред.) санкций против России, чтобы увеличить стоимость этой войны для России. Особенно на поле бою, где Украина должна научиться штурмовой тактике ХХІ века ", — убежден Коллинз.

Среди важных направлений американский офицер назвал продолжение усовершенствования возможностей беспилотников и средств борьбы с ними и других усиливающих обороноспособность технологий.

"Украина должна расширить свои атаки на российскую территорию – с помощью глубоких ударов, рейдов и других средств – чтобы заставить Россию рассредоточить свои войска для защиты собственных границ. На оккупированных Россией территориях Украина должна лучше работать над диверсиями и партизанскими атаками, чтобы Россия осознала, что содержать эти территории обходится слишком дорого. Самое важное то, что украинцы никогда не могут отказаться от своей воли воевать, потому что это означало бы отказаться от всех своих личных свобод на многие десятилетия", — подчеркнул Коллинз.

Напомним, что план победы Зеленского вызвал неоднозначную реакцию западных союзников.

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