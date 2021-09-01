Что можно и нельзя делать в школе во время карантина: советы Минздрава

Что можно и нельзя делать в школе во время карантина: советы Минздрава

Преподавателям рекомендуют надевать защитные щитки во время проведения уроков.

Министерство здравоохранения установило ряд правил, которые необходимо будет соблюдать ученикам и преподавателям для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Минздрава.

В частности, вход в помещения учебного заведения будет разрешено как учителям, так и ученикам при использовании защитных масок.

Кроме этого, родители учеников также смогут зайти в школу только при наличии маски.

Однако масочный режим дети смогут не соблюдать непосредственно во время занятий, но в случае передвижения между помещениями в школе маски одевать все же придется.

Исключением являются учащиеся 1-4 классов, им разрешается не использовать средства защиты. Все остальные дети должны действовать в соответствии с установленными правилами.

Кроме этого, в Минздраве рекомендуют преподавателям надевать защитные щитки во время проведения уроков. Щитки являются многоразовыми, поэтому в ведомстве отмечают об их обязательной дезинфекции.

Минздрав рекомендует установить дозаторы и антисептики только на входе в помещение, а ученикам — мыть руки после каждого урока.

Напомним, в эфире "Сніданок з 1 + 1" министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что с сентября школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме.

В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, для работы школ в обычном формате, где установлен "желтый", "оранжевый", "красный" уровень эпидемической опасности, необходимо, чтобы 80% педагогов были вакцинированы от COVID-19. В таком случае школа может работать даже во время локдауну. Впрочем, заставлять делать прививки никого не будут.

Между тем в Тернопольской области невакцинированных учителей могут обязать еженедельно за личные средства сдавать ПЦР-тест на коронавирус, если регион перейдет из "зеленой" в другую зону карантина.

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