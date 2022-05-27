Что можно приготовить из клубники: топ-5 рецептов с первой летней ягодой

Что можно приготовить из клубники: топ-5 рецептов с первой летней ягодой

Клубника – первая летняя ягода, которая уже в конце мая начинает появляться на прилавках магазинов и фермерских рынках. Читайте в материале ТСН.ua о вкусных блюдах из клубники, которые можно приготовить на скорую руку.

В чем польза клубники

Ягоды клубники содержат немало витаминов (А, С, РР, В, Е, К), а также клетчатку, яблочную и фолиевую кислоту, каротиноиды, необходимые для здоровья человека микроэлементы (цинк, железо, натрий, магний, кальций, моль). Польза клубники была доказана врачами. Ее нужно употреблять при анемии и во время беременности. Эта ягода имеет небольшое количество калорий, поэтому ее позволяют добавлять в рацион при сахарном диабете и ожирении.

Клубника отличается антиоксидантными свойствами. В ее состав входят антоцианы и элаговая кислота, а потому ежедневное употребление этой ягоды помогает предотвратить воспалительные процессы в организме. Клубнику следует использовать для обновления крови и улучшения работы сердца. Давно доказано, что клубника помогает улучшить настроение.

Может ли быть вред от клубники

Клубника — достаточно сильный аллерген, поэтому ее не стоит давать аллергикам и маленьким детям. В ее состав входит большое количество фолиевой кислоты, поэтому она противопоказана за язвы, гастриты и болезни почек.

Блюда из клубники: топ-5 рецептов

Клубнику можно употреблять не только в сыром виде. Из этой летней ягоды часто готовят вкусные и полезные блюда. Что приготовить из клубники, чтобы обрадовать своих близких?

Варенье из клубники "пятиминутка"

Варенье из клубники: густое и вкусное / Фото: Pexels

Вам понадобится:

600 г сахара;

1 кг клубники (не должна быть перезрелой).

Ягоды нужно хорошо обмыть, аккуратно удалить зеленые хвостики. Переложить в глубокую миску (кастрюлю) и пересыпать сахаром. Поставить в холодильник и оставить на 5-8 часов.

После этого поставить миску на огонь, довести до кипения. Постоянно перемешивать и варить после закипания еще 5 минут. Не забывайте снимать пенку. Разлить готовое варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками стерилизованными, перевернуть и закутать одеялом. Ждать до полного охлаждения.

Вареники с клубникой на воде

Вареники с клубникой / Фото: Pexels

Для приготовления теста требуется:

3/4 стакана воды;

2 стакана пшеничной муки;

1 чайная ложка сахара;

1 куриное яйцо;

1/3 чайных ложки соли.

Для начинки возьмите:

1,5 столовых ложки сахара;

300 г клубники.

В глубокой миске смешать холодную воду и яйцо. Добавить сахар и соль, хорошо перемешать вилкой. Просеять муку, замесить тесто. Оно должно быть не слишком мягким, эластичным. Готовое тесто следует переложить в пакет и положить в морозильную камеру на 10 минут.

Теперь пришло время приготовить начинку. Ягоды клубники следует промыть, удалить зеленые хвостики. Порезать, положить в миску и пересыпать сахаром.

Достать тесто из морозильной камеры, разделить на 4 части, раскатать в жгуты. Нарезать каждый из них на равные кусочки, а затем скачать шарики. Окуная каждый шарик в муку, тонко раскатать. Внутрь положить 1 столовую ложку клубники. Если ягода дала сок – не забудьте его сначала слить. Слепить вареники и варить в подсоленной кипящей воде 5-7 минут.

Салат из клубники, редиса и рукколы

Салат из клубники / Фото: Pexels

Требуемые ингредиенты:

клубника;

редис;

рукола;

пармезан;

соль, перец;

растительное масло.

Редис и клубнику порезать на произвольные кусочки. Промыть листики рукколы. Натереть пармезаном. Заправить растительным маслом, солью и перцем.

Компот из клубники: традиционный рецепт

Компот из клубники / Фото: Pexels

Для приготовления вкусного компота вам понадобится:

6 кг клубники;

4 литра воды;

1–1,5 кг сахара.

Тщательно промойте ягоды, очистите их и переложите в дуршлаг. Подождите, пока полностью стечет вода. Добавьте в предварительно стерилизованные банки ингредиенты (банки нужно наполнить на 2/3).

Теперь нужно сварить сироп. Для этого вскипятите в кастрюле воду, постепенно засыпайте сахар и дождитесь его полного растворения. Горячий сироп нужно влить в банки и прикрыть их сверху металлическими крышками.

Простерилизуйте отвар в банках в течение 10 минут. Переверните каждую емкость, накройте одеялом и дайте охладиться.

Быстрый десерт из клубники и шоколада

Десерт из клубники / Фото: Pexels

Чтобы приготовить вам потребуются:

клубника;

3 яйца;

1 столовая ложка сахара;

250 г молока;

400 г молочного шоколада.

В форму выложите клубнику, сделав из нее бортики и дно грядущего десерта.

В миске смешайте 3 яйца с сахаром и молоком. Размешайте до однородной массы. Добавьте измельченный молочный шоколад. Растопите шоколад на водяной бане, постоянно помешивая, чтобы получить достаточно густую массу.

Залейте этой массой клубнику и поставьте в холодильник на 6 часов. Извлеките и легко вытащите из формы. Можно порезать порцию.