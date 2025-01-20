Что можно требовать у работников ТЦК, которые остановили для проверки документов

В частности, следует попросить работника ТЦК снять балаклаву, если он одет в нее.

Если граждан Украины останавливают для проверки документов работники ТЦК и СП, следует попросить этих людей представиться и показать удостоверение.

Об этом рассказал адвокат юридической компании "Риако и партнеры" Николай Максимов, сообщает "Суспільне Харків".

Максимов рассказал, что были случаи, когда к гражданскому человеку подходили неизвестные без шевронов или наклеек и применяли силу. Эти люди не показывали свои документы.

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"Мне жаловались на то, что применяли силу люди в гражданском. Не показывали своих документов, не сообщали, какое правовое основание для проверки документов. Это первое, на что необходимо обратить внимание", – сказал адвокат.

Кроме того, следует попросить работника ТЦК снять балаклаву, если он одет в нее. Таким образом, можно сверить лицо с фото на удостоверении.

В случае, если гражданского хотят задержать, нужно требовать информацию про основание для этого.

"Конечно, сама уже процедура доставки и задержания может осуществляться только сотрудниками полиции. Если это осуществляется работниками территориального центра, то есть применяется любая физическая сила или психологическое насилие, то это уже является безосновательным и, конечно, об этом необходимо заявлять в правоохранительные органы", – рассказал юрист.

По его словам, в таком случае по возможности следует фиксировать действия работников ТЦК на видео, кричать, вызывать полицию. Необходимо позвонить или лучше написать письменное заявление в полицию и лично передать или отправить по почте.

Как отметил Максимов, если полиция не возбуждает уголовное производство, необходимо обращаться в суд первой инстанции. Суд должен обязать полицию возбудить дело.

Кроме того, в суде можно обжаловать возможную незаконную доставку в ТЦК и удержание на его территории.

"Если мы говорим о незаконной доставке, удержании на территории ТЦК, то, конечно, и это можно обжаловать. Но, как показывает практика, после того, как несколько дней прошло, и человека либо отпустили, либо он уже был мобилизован, и при этом человека не били, не унижали, то военнообязанный просто теряет интерес к обжалованию таких действий", – рассказал адвокат.

К слову, заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак объяснила, имеют ли право работники этого учреждения забирать мобильные телефоны у военнообязанных.

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