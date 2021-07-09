Что можно выращивать в Чернобыльской зоне и извлечь из этого биогаз: министр экономики рассказал

Что можно выращивать в Чернобыльской зоне и извлечь из этого биогаз: министр экономики рассказал

Алексей Любченко рассказал об альтернативном источнике энергии, который можно получить в Чернобыльской зоне.

На змелях, которые не используется из-за радиационного загрязнения в Чернобыле, можно выращивать кукурузу. Ее в дальнейшем можно перерабатывать в биогаз. Это будет достаточно эффективным способом получить электроэнергию.

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Такое мнение высказал первый вицепремьер — министр экономики Алексей Любченко на четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, пишет "НВ".

"Там можно выращивать культуру, например кукурузу, потом ее перерабатыват в биогаз, из биогаза производить электричество. Это такая сложная тройная переработка, которая добавляет к добавленной стоимости гораздо больше, чем если просто поставить солнечную панель, которая является крайне нееефективной для выполнения функций энергетической безопасности государства", — заявил министр экономики.

К слову, в 2018 году в Чернобыльской зоне установили первую солнечную электростанцию — Солар Чернобыль.

Напомним, Минкульт хочет внести Чернобыльскую зону к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

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