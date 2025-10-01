Что на самом деле повлекло за собой мощную вспышку в Днепре: журналист Цаплиенко раскрыл причину

В Днепре произошла неизвестная вспышка

Вспышка в Днепре — это авария трансформатора 150 кВ на шинном заводе.

Об этом заявил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

По его словам, вспышка в Днепре — не прилет и не связан с боевыми действиями.

«Днепровский район, авария трансформатора 150 кВ на шинном заводе. Предварительно не связано с боевыми действиями. Часть потребителей перезаживлена, ведутся работы по ликвидации последствий», — сообщил журналист.

Напомним, что сегодня вечером, 1 октября, в Днепре произошла загадочная вспышка света в небе, после чего в городе внезапно исчезло электричество, а позже сообщалось о перебоях с электроснабжением.

По словам ученых, загадочная вспышка в небе могла быть как естественного, так и техногенного характера.

В пресс-службе «ДТЭК Днепровские электросети» «Суспильному» сообщили, что повреждений или замыканий не фиксировали.

