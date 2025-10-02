Почему сценарий "Фукусимы" в Украине невозможен: объяснение эксперта

ЗАЭС / © Associated Press

Риск катастрофы, подобной аварии на «Фукусиме», на Запорожской АЭС пока минимален, поскольку все блоки станции охлаждены.

Об этом заявил эксперт по энергетике Виктор Куртев в эфире проекта «Тема из Мосейчук».

По его словам, текущее техническое состояние реакторов делает невозможным быстрый неконтролируемый нагрев:

Чтобы блоки достигли температуры хотя бы 350 градусов, понадобится не менее двух месяцев.

Даже если температура поднимется до 500 градусов, наступит динамическое равновесие. В этом состоянии естественные потери тепла из реактора сбалансируются, даже если системы охлаждения не будут работать.

Эксперт подчеркнул, что этой температуры недостаточно, чтобы начали плавиться корпус и ядерное топливо.

Таким образом, благодаря текущему охлаждению реакторов, самый плохой сценарий, о котором часто говорят, «отменяется».

Ранее сообщалось, Запорожская атомная электростанция уже несколько дней полностью отрезана от украинской энергосистемы. В настоящее время критически важные системы безопасности станции работают исключительно на резервных дизельных генераторах. Это создает серьезные риски ядерной и радиационной безопасности.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Россия начала реализовывать свой сценарий окончательной оккупации ЗАЭС.

Президент Украины сообщил о беспрецедентной аварийной ситуации на Запорожской АЭС, которая уже неделю работает на дизель-генераторах из-за обстрелов РФ.

Также сообщалось, что существует только один действенный способ заставить окупантов отремонтировать линию. И здесь решающую роль играют вооруженные силы Украины.