Почему сценарий "Фукусимы" в Украине невозможен: объяснение эксперта
Эксперт объяснил, почему охлажденные блоки ЗАЭС делают невозможным «Фукусиму».
Риск катастрофы, подобной аварии на «Фукусиме», на Запорожской АЭС пока минимален, поскольку все блоки станции охлаждены.
Об этом заявил эксперт по энергетике Виктор Куртев в эфире проекта «Тема из Мосейчук».
По его словам, текущее техническое состояние реакторов делает невозможным быстрый неконтролируемый нагрев:
Чтобы блоки достигли температуры хотя бы 350 градусов, понадобится не менее двух месяцев.
Даже если температура поднимется до 500 градусов, наступит динамическое равновесие. В этом состоянии естественные потери тепла из реактора сбалансируются, даже если системы охлаждения не будут работать.
Эксперт подчеркнул, что этой температуры недостаточно, чтобы начали плавиться корпус и ядерное топливо.
Таким образом, благодаря текущему охлаждению реакторов, самый плохой сценарий, о котором часто говорят, «отменяется».
Ранее сообщалось, Запорожская атомная электростанция уже несколько дней полностью отрезана от украинской энергосистемы. В настоящее время критически важные системы безопасности станции работают исключительно на резервных дизельных генераторах. Это создает серьезные риски ядерной и радиационной безопасности.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Россия начала реализовывать свой сценарий окончательной оккупации ЗАЭС.
Президент Украины сообщил о беспрецедентной аварийной ситуации на Запорожской АЭС, которая уже неделю работает на дизель-генераторах из-за обстрелов РФ.
Также сообщалось, что существует только один действенный способ заставить окупантов отремонтировать линию. И здесь решающую роль играют вооруженные силы Украины.