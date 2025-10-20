"Что нам делать, умирать?: на Буковине мобилизовали мужчину, который ухаживал за двумя родителями с инвалидностью

Родители с инвалидностью умоляют вернуть мобилизованного сына-смотрителя / © Молодий буковинець

В Черновицкой области ТЦК мобилизовал мужчину, родители которого являются лицами с инвалидностью.

Об этом пишет местное издание «Молодой буковинец».

После инсульта Борис Горечан девять лет не может передвигаться самостоятельно. Левая сторона у мужчины полностью парализована. Он не может даже самостоятельно есть. Его жена Ирина Горечан несколько лет назад пережила инсульт. Она может передвигать только с помощью коляски — и только в доме.

Их сын Виталий мобилизован в начале октября.

«Это очень сложно! Эта неделя, когда нашего сына забрали, кажется нам настоящим адом. Он приходил, ухаживал за нами: варил есть, убирал, купал отца и за мной ухаживал. У нас обоих случился инсульт. Меня немного отходили, но с мужем совсем плохо. Есть у меня эти ходули, но вы же видели: на входе в комнату есть ступеньки… В последнюю неделю нам приносила есть соседка, потому что готовить я не могу. И что нам теперь делать? Умирать? Пусть вернут нашего сына, потому что у него была отсрочка. Сейчас он звонит и говорит, что проходит обучение перед службой», — утверждает пенсионерка.

Она уверяет, что сын был единственным человеком, который за ними ухаживал.

Почему сын, ухаживающий за родителями с инвалидностью, потерял отсрочку

Глава местной территориальной громады объяснил, что у Виталия забрали отсрочку, потому что, как оказалось, у него нсть родная сестра. Однако она уже давно проживает в Италии и возвращаться домой, чтобы ухаживать за родителями, не собирается.

Что говорят в ТЦК

Черновицкий областной ТЦК и СП в комментарии заверил, что этого мужчину мобилизовали на законных основаниях.

«Некоторое время военнообязанный действительно пользовался правом на отсрочку. Однако выяснилось, что ранее при предоставлении документов для оформления отсрочки военнообязанный скрыл факт наличия родственников, которые обязаны осуществлять уход за родителями. Во время проверки информации выявлено, что у гражданина есть родная сестра, которая не является военнообязанной и должна ухаживать за родными, что и послужило основанием для отмены предоставленной ранее отсрочки», — пояснила спикер Черновицкого областного ТЦК Татьяна Гайдащук.

Напомним, что во Львовской области пожилой мужчина, прикованный к кровати, остался сам в доме без присмотра. Его единственный сын, ранее заботившийся о нем, был мобилизован, когда пришел в ТЦК продлевать отсрочку.

Кроме старика дедушки, без присмотра остался многочисленный скот в хозяйстве — две коровы, три быка, свиньи и десятки голов птицы.

В конце концов, мобилизованный сын уволен с военной службы. А главу местного ТЦК будут судить за превышение полномочий.