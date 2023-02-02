Что нашли при массовых обысках у топ-чиновников: фото и видео с места событий

В Сеть попали фото и видео резонансных обысков, проведенных 1 февраля сотрудниками Службы безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Бюро экономической безопасности. Появились кадры следственных действий у бизнесмена Игоря Коломойского, и. начальника киевской налоговой Оксаны Датий и одного из чиновников Минобороны. В частности, правоохранители показали изъятые при обыске вещи.

ТСН.ua собрал фото и видео с мест событий.

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности пришли домой к бизнесмену Игорю Коломойскому.

В СБУ причиной визита назвали расследование схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Как сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, во время обысков у бизнесмена правоохранители ничего не изъяли и не обнаружили. В ходе следственных действий в близлежащих домах и на территории также ничего не обнаружили.

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Обыски в Коломойском/Фото из открытых источников

Обыски прошли у и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве Оксаны Датий. Сотрудники Государственного бюро расследований уличили руководительницу налоговой службы Киева в многомиллионных махинациях.

ГБР провело обыски по месту жительства и работы фигурантки. В ходе следственных действий было найдено 158 тыс. долларов, 530 тыс. грн и 2,2 тыс. евро, элитные часы, автомобили и прочее.

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

У Оксаны Датий также нашли списки желаний, датированные 2018 и 2021 годами. В списке желаний 2018 года женщина написала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон и подарке от мужа на день рождения – часах Breguet.

А уже в 2021 году женщина мечтала о должности и.о. главы налоговой службы Киева, отдыхе на Мальдивах и миллионе долларов.

СБУ уличила экс-начальника департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны на растрате более 100 млн грн государственных средств.

По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, эти изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.

Чиновнику объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.

СБУ не называет фамилию чиновника, но, по данным СМИ, речь идет об экс-директоре департамента госзакупок Богдане Хмельницком.

Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, издание "Украинская правда" обнародовало полученное от источников в правоохранительных органах видео обысков у экс-замминистра обороны Александра Миронюка.

Сообщается, что Миронюк является фигурантом расследования мошенничества на госзакупках. В ходе следственных действий у него в диване нашли почти миллион долларов. В то же время, издание отмечает, что этот обыск проводился еще в августе.

Видео обысков экс-заместителя министра обороны Александра Миронюка | Украинская правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

Читайте также: